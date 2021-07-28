Медиков Нижнего Новгорода представили в непривычном ракурсе

За последние полтора года все привыкли к тому, что медики на своих рабочих местах одеты в комбинезоны, а лица врачей, санитаров и медсестер закрыты масками.

Иван Романов: Огромное спасибо организаторам, все сделано очень тактично, с уважением к нашему труду. Фото: Кирилл Мартынов

Но благодаря частной инициативе двух жительниц Казани - Натальи Кочетковой и ее мамы Валентины Ивановны - нижегородцы смогли увидеть своих докторов и их помощников не только без средств индивидуальной защиты, но и во всей красе: на минувшей неделе в приволжской столице с успехом прошла фотовыставка, героями которой стали медработники от младшего персонала до главных врачей. На экспозиции было представлено 75 из 120 изготовленных фоторабот, выполненных в формате 50х70 сантиметров цветной печатью с креплением на мольбертах.

- Нам хотелось привлечь внимание к тем нашим современникам, кто ходит на работу как на подвиг, кто ежедневно видит чужую боль, кто пропускает через себя страдания и раздражение, - говорят создательницы выставки. - Но при этом они остаются необыкновенно отзывчивыми, умными, добрыми, веселыми. Именно такие люди должны быть примером для подражания, а не выдуманные псевдогерои или блогеры.

Представительницам Татарстана удалось собрать в приволжской столице команду единомышленников - главных врачей, медицинских работников, фотографов, визажистов, стилистов и других специалистов, которые подготовили фотовыставку "С них начинается Родина" безвозмездно.

Целью проекта, по словам авторов, является возвращение всенародного уважения к людям, которые приносят пользу обществу своей работой и образом жизни, - ученым, врачам, воспитателям, хлеборобам, военным. К тем, кто по-настоящему является основой и гордостью нашей страны.

- Для медиков подготовка и сам процесс съемки останутся в памяти как яркие, позитивные впечатления, - считает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, посетивший выставку в день ее закрытия. - Уверен, что это подняло их дух и настроение, даже по лицам на фотографиях это видно. Думаю, портреты нужно обязательно показать в медучреждениях, чтобы пациенты увидели медиков в нерабочей обстановке.

Прислушаются ли герои фотовыставки к совету главы региона, покажет время. Пока же все снимки раздали медработникам.

Комментарии

Иван Романов, главный врач городской клинической больницы № 30:

- Очень хорошее действо! Такая фотовыставка отвлекает от повседневной рутины и поднимает настроение. Это как отдушина, небольшой отдых от комбинезона. Вы посмотрите на наших женщин-медиков - это же настоящие фотомодели! А ведь многие из них пришли на фотосессию уставшими, прямо с дежурства. Но сумели преобразиться.

Давид Мелик-Гусейнов, министр здравоохранения Нижегородской области:

- Приятно видеть на фотографиях знакомые лица медиков в повседневной жизни. За последний год наше общение, увы, свелось к теме борьбы с коронавирусом, со многими мы видимся только в СИЗах в "красных зонах" или на видеоселекторных совещаниях. Такие выставки напоминают, что работа работой, но возможность перезагрузить мысли должна быть всегда.