На главном стадионе Мордовии открылся арт-фестиваль "Угория"

Молодые художники из разных регионов России и ближнего зарубежья стали участниками фестиваля современных искусств "Угория", открывшегося на "Мордовия Арене". Прилегающая к главному стадиону площадка в эти дни превратилась в музей под открытым небом, где мастера стрит-арта создают свои произведения прямо на глазах у зрителей - причем те могут сами поучаствовать в творческом процессе.

Созданные участниками фестиваля произведения будут украшать территорию у стадиона весь год. Фото: Николай Гагарин

"Холстами" для художников служат установленные здесь бетонные плиты и листы фанеры. Фантазия авторов не знает границ. Так, работу "Тавлинский конь" саранской художницы Юлии Ивановой можно оценить не только визуально, но и тактильно: многие фрагменты картины объемные - камни, кофейные зерна, бутылочки, мешковина, бумага, мячик для пинг-понга... Арт-объект можно использовать в работе со слепыми людьми. Специально для них имеется описание произведения шрифтом Брайля.

А "Березовая роща" москвички Анны Кондратьевой нацарапана на бетоне скальпелем. По задумке художницы, неповторимый рисунок бересты предстоит создать самим зрителям - для этого каждый может отколупать пальцем фрагмент покрытия.

- Москва, Пермь, Омск, Санкт-Петербург, Казахстан... Это только те участники, что уже приехали, - перечисляет организатор форума, специалист по маркетингу стадиона "Мордовия Арена" Диана Самараковская. - Ожидаем еще гостей из других регионов. К сожалению, пандемия коронавируса внесла коррективы в программу фестиваля - от масштабной церемонии торжественного открытия пришлось отказаться. Особенно оживленно здесь по вечерам - днем работать мешает сильная жара. У нас уже образовалось сообщество уличных художников "Угории".

Фестиваль продлится до сентября. Созданные участниками произведения будут украшать территорию у стадиона весь год.

Мастера стрит-арта создают свои картины прямо на глазах у зрителей. Фото: Николай Гагарин

Кстати

"Мордовия Арена" приглашает жителей республики поучаствовать в создании музея спорта, который будет открыт на стадионе. Здесь готовы принять экспонаты, связанные с проведением чемпионата мира по футболу-2018. Все, кто решит передать ценности стадиону на постоянное хранение, будут отмечены на стенде. Контактный телефон: (8342) 30-70-00.