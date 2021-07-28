На главном стадионе Мордовии открылся арт-фестиваль "Угория"

Новости

МИД Венгрии уточнил условия въезда для вакцинированных россиян 19:10
В России зафиксирован рост промышленного производства 19:01
Карасин: РФ и исламские страны сблизились по ряду проблем мироустройства 18:55
Проевропейская партия в Болгарии стала лидером в подкупе избирателей 18:45
РФ и США обсудили перспективы контроля над вооружениями 18:45
Попова: Нет доказательств передачи COVID-19 от животного человеку 18:44
Академик Румянцев: Старшему поколению необходимы специальные условия оказания медицинской помощи 18:42
В "Справедливой России" высказались за сознательную вакцинацию 18:40
МЧС проверит все системы оповещения населения в стране 18:26
Роспотребнадзор рассказал об особенностях "дельта"-штамма коронавируса 18:23
Теннисный Кубок Кремля вернется в Москву в октябре 18:20
Видео лесного пожара в Анталье появилось в Сети 18:00
Названы главные ошибки во время завтрака 17:41
Исследование: После прививки AstraZeneca растет риск образования тромбов 17:39
Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Афганистане и на азербайджано-армянской границе 17:38
Лешуков и Семенов вышли в плей-офф турнира по пляжному волейболу на ОИ 17:32
Бастрыкин пообщался по видеосвязи с родными погибших в Казанской гимназии 17:22
Украина отправит Литве колючую проволоку для обустройства границы с Беларусью 17:12
К тушению лесного пожара возле турецкого курорта привлекли 15 вертолетов 16:54
РФПИ и Гватемала обновили контракт на поставку вакцины "Спутник V" 16:48
Пассажиропоток аэропортов Москвы в июне вырос в четыре раза 16:44
Премьер Пакистана: США испортили ситуацию в Афганистане 16:43
Кравцов: Сбоев в выплатах надбавок за классное руководство не будет 16:21
Китайский штангист Ши Чжиюн победил на Олимпиаде с мировым рекордом 16:00
Банк России рассказал, какие купюры подделывают чаще всего 15:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
28.07.2021 17:47
Рубрика: Культура

На главном стадионе Мордовии открылся арт-фестиваль "Угория"

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 169(8520)
Молодые художники из разных регионов России и ближнего зарубежья стали участниками фестиваля современных искусств "Угория", открывшегося на "Мордовия Арене". Прилегающая к главному стадиону площадка в эти дни превратилась в музей под открытым небом, где мастера стрит-арта создают свои произведения прямо на глазах у зрителей - причем те могут сами поучаствовать в творческом процессе.
Созданные участниками фестиваля произведения будут украшать территорию у стадиона весь год. Фото: Николай Гагарин Созданные участниками фестиваля произведения будут украшать территорию у стадиона весь год. Фото: Николай Гагарин
Созданные участниками фестиваля произведения будут украшать территорию у стадиона весь год. Фото: Николай Гагарин

"Холстами" для художников служат установленные здесь бетонные плиты и листы фанеры. Фантазия авторов не знает границ. Так, работу "Тавлинский конь" саранской художницы Юлии Ивановой можно оценить не только визуально, но и тактильно: многие фрагменты картины объемные - камни, кофейные зерна, бутылочки, мешковина, бумага, мячик для пинг-понга... Арт-объект можно использовать в работе со слепыми людьми. Специально для них имеется описание произведения шрифтом Брайля.

Фото: Пресс-служба фонда "Артсолус"
Выставка "Энди Уорхол и русское искусство" вызвала резонанс в Петербурге

А "Березовая роща" москвички Анны Кондратьевой нацарапана на бетоне скальпелем. По задумке художницы, неповторимый рисунок бересты предстоит создать самим зрителям - для этого каждый может отколупать пальцем фрагмент покрытия.

- Москва, Пермь, Омск, Санкт-Петербург, Казахстан... Это только те участники, что уже приехали, - перечисляет организатор форума, специалист по маркетингу стадиона "Мордовия Арена" Диана Самараковская. - Ожидаем еще гостей из других регионов. К сожалению, пандемия коронавируса внесла коррективы в программу фестиваля - от масштабной церемонии торжественного открытия пришлось отказаться. Особенно оживленно здесь по вечерам - днем работать мешает сильная жара. У нас уже образовалось сообщество уличных художников "Угории".

Фестиваль продлится до сентября. Созданные участниками произведения будут украшать территорию у стадиона весь год.

Мастера стрит-арта создают свои картины прямо на глазах у зрителей. Фото: Николай Гагарин

Кстати

"Мордовия Арена" приглашает жителей республики поучаствовать в создании музея спорта, который будет открыт на стадионе. Здесь готовы принять экспонаты, связанные с проведением чемпионата мира по футболу-2018. Все, кто решит передать ценности стадиону на постоянное хранение, будут отмечены на стенде. Контактный телефон: (8342) 30-70-00.

В регионах Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия

Главное сегодня

Путин назвал недопустимым наличие в России школ в аварийном состоянии
Песков: Россия и США вряд ли партнеры, сейчас они оппоненты
ЦИК: На выборы в Госдуму уже зарегистрированы почти 2,5 тысячи кандидатов
В Кремле отвергли обвинения Байдена во вмешательстве в выборы в США
Шойгу рассказал о мерах в связи с ростом активности террористов в Афганистане
Как язык кино объединяет всю многоязыкую планету
Чем концертный зал "Зарядье" удивит публику в новом сезоне