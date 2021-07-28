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28.07.2021 15:30
Рубрика: Общество

Ученые выяснили, что у детей нет склонности к тромбозам после COVID-19

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Медики Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) в течение года наблюдали заболевших новой коронавирусной инфекцией детей в возрасте от двух месяцев до 18 лет. Всего - 338 детей, которые были госпитализированы в Самарскую областную детскую инфекционную больницу. Ученые по итогам своих исследований опубликовали статью в научном журнале Pediatrics. Consilium Medicum.

Медики констатировали, что тяжело дети болеют редко, чаще - в легкой или бессимптомной форме. У детей реже встречается дыхательная недостаточность и снижение сатурации кислорода, чем у взрослых. За год из наблюдаемой группы детей в Самаре тяжелых маленьких пациентов было девять человек.

Фото: iStock
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- В основном это подростки, - говорит заведующая кафедрой детских болезней СамГМУ Ольга Борисова. - У них были сопутствующие хронические заболевания - бронхиальная астма, которая утяжеляет течение ковидной инфекции, сахарный диабет, ожирение, другие эндокринологические проблемы, врожденные пороки сердца, легких. На этом фоне у детей может быть непредсказуемое течение заболевания.

В то же время врачи наблюдали у детей симптомы, нехарактерные для взрослых. Например, сыпь, в основном аллергическую в виде крапивницы, аллергического дерматита. Нередко их болезнь протекала с диареей, иногда - рвотой, тогда как у взрослых таких симптомов не бывает. И если у взрослых часто при этом заболевании отмечают высокую температуру от 39 градусов, то у детей она чаще всего поднимается не выше 38,5.

- Маленькие пациенты даже тяжелое заболевание переносят более благоприятно, - рассказывает Ольга Борисова. - У взрослых ковид "бьет" по сосудам, возникают тромбозы, и оттуда все осложнения. Кроме того, обычно страдают те органы и ткани, где изначально были какие-то проблемы. Поэтому взрослые болеют тяжелее - у большинства есть разные хронические заболевания, которые обостряются на фоне коронавирусной инфекции. У детей мы такого не видели, у них нет склонности к тромбозам и осложнениям.

В то же время медики рассказали, что в некоторых случаях детей даже с легкой формой COVID-19 госпитализировали. Например, если ребенку было меньше трех лет, так как заболевание у маленьких детей может протекать непредсказуемо, либо если у ребенка было заболевание, которое может осложнить течение болезни. Врачи также госпитализировали детей, когда они представляли опасность для членов семьи старше 65 лет.

Ученые СамГМУ сейчас проводят и другие исследования, наблюдая пациентов с новой коронавирусной инфекции. Они изучают течение болезни у новорожденных детей, которые были рождены от матерей, больных COVID-19, прогнозируют развитие возможных неблагоприятных последствий для детей, переболевших коронавирусом.

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