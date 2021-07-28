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28.07.2021 12:35
Рубрика: Происшествия

В Башкирии прикрыли крупную нарколабораторию

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)

В Башкирии объединили в одно производство четыре уголовных дела, возбужденных против подозреваемых в производстве и сбыте синтетических наркотиков в особо крупном размере.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
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По данным следствия, злоумышленники изготавливали мефедрон в нарколаборатории, которую устроили в частном доме в Нефтекамске, а сбывали оптом через интернет-магазин в даркнете. Предполагается, что в этой лаборатории можно было производить до 15 килограммов синтетических наркотиков.

Сырье и оборудование доставлялись из других регионов страны транспортными компаниями. Каждый участник преступного сообщества отвечал за отдельное направление деятельности.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подпольное производство пресекли оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД в прошлом году.

- При силовой поддержке сотрудников спецподразделения "Гром" были задержаны четверо подозреваемых. В ходе обыска в дачном доме полицейские обнаружили самодельный химический реактор, средства связи, оборудование для вакуумной упаковки товара и средства индивидуальной защиты, которые, предположительно, использовались при синтезе запрещенных веществ, - уточнила подробности операции Ирина Волк.

В общей сложности полицейские изъяли из незаконного оборота более 123 килограммов синтетических наркотиков и нашли склад, где хранилось свыше 887 килограммов прекурсоров и химических реактивов.

Задержанные находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

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