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28.07.2021 09:30

Вклад в борьбу с заразой

В Березниках при поддержке "Уралкалия" открылась ПЦР-лаборатория
Текст: Александр Шестаков
Российская газета - Неделя - Пермский край № 169(8520)
После капитального ремонта в больнице имени Вагнера в Березниках открылась лаборатория для проведения ПЦР-анализов на COVID-19. Помещение площадью 400 квадратных метров предоставила городская администрация. "Уралкалий" выделил 25 миллионов рублей на проведение ремонтных работ и приобретение необходимого оборудования. Генеральным подрядчиком капитального ремонта выступила дочерняя компания "Уралкалия" - АО "Новая недвижимость".
Помещение лаборатории разделено на красную и чистую зоны с автономными системами вентиляции. Фото: ПАО "УРАЛКАЛИЙ" Помещение лаборатории разделено на красную и чистую зоны с автономными системами вентиляции. Фото: ПАО "УРАЛКАЛИЙ"
Помещение лаборатории разделено на красную и чистую зоны с автономными системами вентиляции. Фото: ПАО "УРАЛКАЛИЙ"

В ходе ремонтных работ были полностью демонтированы старые и возведены новые перегородки, смонтированы новые системы водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения. Помещение лаборатории разделено на красную и чистую зоны с автономными системами вентиляции. Воздуховоды красной зоны обеспечены собственным выходом со специальными бактерицидными фильтрами, обеззараживающими воздух до 99,9 процента.

Для внутренней отделки использовали самые современные материалы, устойчивые к обработке дезинфицирующими средствами и ультрафиолетовым излучением. Лаборатория соответствует всем актуальным требованиям Роспотребнадзора, ее мощности позволяют проводить до 500 ПЦР-тестов в сутки.

- "Уралкалий" принимает активное участие в решении социально значимых проблем Березников и Соликамска. Компания регулярно оказывает поддержку региональной сфере здравоохранения, помогая больнице имени Вагнера обеспечивать жителей Верхнекамья доступной и качественной медицинской помощью, - отметил директор по производству ПАО "Уралкалий" Евгений Зыбин. - Новая лаборатория важна для обеспечения производственной деятельности ПАО "Уралкалий" с учетом эпидемиологической обстановки в Пермском крае.

Справка "РГ"

В 2020 году "Уралкалий" и больница имени Вагнера подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает создание условий для дальнейшего развития системы здравоохранения Верхнекамья, а также предоставление дополнительных возможностей для профессионального роста медперсонала.

В рамках соглашения в 2019-2020 годах "Уралкалий" направил медучреждению более 33,5 миллиона рублей на приобретение современного медицинского оборудования, в том числе аппарата для гипертермической перфузии, применяемого в онкологии, комплектов лазерного хирургического оборудования для проведения эндоурологических операций, радиочастотного генератора, применяемого в нейрохирургии, дрели для отделений травматологии и ортопедии, а также 50 медицинских кроватей, предназначенных для функционального ухода за пациентами во всех отделениях стационаров.

Прямая речь

Руслан Кулаков, главный врач ГБУЗ ПК "Краевая больница имени академика Вагнера Евгения Антоновича":

- Открытие лаборатории в Березниках, безусловно, важное событие не только для сотрудников нашего учреждения, но и для пациентов. Не нужно будет проводить исследования в других городах, а значит, мы сможем быстрее получать результаты тестов, оперативнее ставить диагнозы и приступать к лечению.

В регионах Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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