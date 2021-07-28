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28.07.2021 10:42
Рубрика: Культура

В Ижевске представили 130-летнюю историю знаменитой трехлинейки

Текст: Оксана Ильина (Ижевск)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 169(8520)
Выставка "Легендарная винтовка С. И. Мосина", которая работает в Ижевском музейно-выставочном комплексе (МВК) стрелкового оружия имени М.Т. Калашникова, приурочена к 130-летию принятия на вооружение знаменитой трехлинейки.
Тренхлинейка наряду с АК-47 стала одним из символов русского оружия. Фото: Музей имени М.Т. Калашникова Тренхлинейка наряду с АК-47 стала одним из символов русского оружия. Фото: Музей имени М.Т. Калашникова
Тренхлинейка наряду с АК-47 стала одним из символов русского оружия. Фото: Музей имени М.Т. Калашникова

Она давно заслужила собственную экспозицию - несмотря на почтенный возраст, винтовку до сих пор не сняли с вооружения армии России. За годы производства на ее основе выпустили около 37 миллионов образцов оружия (больше было только у АК-47), из них почти треть - в Ижевске.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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В 1892 году трехлинейку начали выпускать сразу три российских оружейных завода - Тульский, Сестрорецкий и Ижевский. Сначала это были винтовки для пехоты и кавалерии, затем появился короткоствольный карабин. К 1941 году массовое производство осталось практически лишь в столице Удмуртии. За время Великой Отечественной войны именно здесь изготовили 11 миллионов винтовок системы Мосина.

- Цифра гигантская, - считает Александр Ермаков, заместитель директора МВК по науке. - Винтовка выпускалась, по сути, только в Ижевске. Город снабжал оружием фронт, выпуская в сутки по 12 тысяч единиц. Потому для нас винтовка Мосина - особый символ наряду с автоматом Калашникова.

История создания трехлинейки тоже весьма любопытна. В 1882 году Главное артиллерийское управление России поставило перед оружейниками задачу разработать принципиально новый образец стрелкового оружия. Используемые тогда "берданки" (винтовки системы Хайрема Бердана) были однозарядными, нужно было многозарядное, "повторительное", как тогда говорили, оружие. Решение нашел Сергей Иванович Мосин, конструктор из Тулы. Он предложил на конкурс винтовку калибра 7,62 мм (в старых мерах длины - три русские линии, отсюда и название "трехлинейка) - "повторительную", простую, не требующую особого уходя.

В то же время комиссия приняла на рассмотрение еще один проект - восьмимиллиметровое изобретение бельгийца Леона Нагана. Сравнение двух винтовок провели в 1890 году в Ораниенбауме.

- Методика испытаний была тогда своеобразной, - рассказывают сотрудники МВК. - На одном из этапов, например, винтовки разбирали, складывали в ящики, засыпали песком, золой, битым кирпичом. Затем доставали и стреляли из них. Помещали на неделю в воду и после снова испытывали. В итоге оказалось - мосинская винтовка почти ничего не боится.

Комиссия выбрала трехлинейку, но при условии, что ее конструкцию дополнят элементами Нагана.

Кстати

И после Великой Отечественной винтовка осталась востребованной. На основе мосинской трехлинейки разработаны карабины для спецслужб, созданы образцы самых разных модификаций охотничьего и спортивного оружия. Некоторые из них производятся и сегодня.

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