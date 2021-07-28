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28.07.2021 10:38
Рубрика: Культура

В нижегородском "Арсенале" открылись две новые экспозиции

Текст: Елизавета Романова
Российская газета - Неделя - Приволжье № 169(8520)
В Нижегородском филиале Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина в стенах "Арсенала" открылись выставки: "Город как графика" и "Шухов. Формула архитектуры".
Фото: Анастасия Пономарева/Арсенал Фото: Анастасия Пономарева/Арсенал
Фото: Анастасия Пономарева/Арсенал

Основу первой составили более ста памятников печатной графики из коллекции Вячеслава Хуртина - основателя и руководителя Технического музея. Большинство карт, которые он собирал на протяжении пятнадцати лет, представляют собой настоящие произведения искусства. На выставке есть не только гравюры и карты, но также действующие печатные станки.

Фото: wikipedia.ru
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- Желание организовать выставку коллекции и сделать подарок Нижнему Новгороду к его юбилею стало моей мечтой, которая сбылась, - говорит Вячеслав Хуртин.

Оформители экспозиции из мастерской "Архитекторы асс" вдохновились визуальным воплощением атрибутов картографии - градусной сеткой. Отсюда пол, расчерченный белыми линиями с кураторскими комментариями, которые являются своеобразным ключом к разделам выставки. Градусную сетку напоминают и металлические решетки, ставшие основным конструктивным и декоративным решением выставки, за счет которого зал с большим количеством экспонатов выглядит легким, невесомым.

Посетители ознакомятся с историей города, его районов и улиц (в экспозиции несколько планов Горького и Нижнего начиная с XVIII века), узнают, на что в первую очередь обращали внимание путешественники прошлого.

Вторая экспозиция посвящена Владимиру Шухову, создавшему первую в мире конструкцию-гиперболоид в Полибине, стеклянную крышу ГУМа и многие другие памятники инженерной мысли. В "Арсенале" представлено свыше 200 экспонатов творческого архива Шухова из российских и зарубежных собраний - графика, макеты, рукописи, фотографии.

- Мы выбирали наиболее эффектные, интересные с визуальной точки зрения экспонаты, - говорит Марк Акопян, куратор выставки. - В Нижнем мы впервые показываем большое количество моделей конструкторов в контексте современной архитектуры.

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