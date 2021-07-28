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28.07.2021 16:01
Рубрика: Происшествия

В Самаре сотрудницу налоговой заподозрили в передаче взятки

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

Следователи СУ СК РФ по Самарской области на основе оперативных материалов дел Управления ФСБ и полиции возбудили уголовное дело на заместителя начальника отдела учета и работы с налогоплательщиками одного из территориальных подразделений регионального УФНС. Женщину подозревают в посредничестве во взяточничестве.

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Предположительно, с мая по июнь этого года сотрудница налоговой получила от неких лиц 1,8 миллиона рублей. Она пообещала передать их должностному лицу территориального подразделения регионального УФНС. За эти деньги компанию должны были не включать в график проведения выездных налоговых проверок, а также уменьшить для организации размер налоговых доначислений.

Расследование продолжается.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Борьба с коррупцией

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