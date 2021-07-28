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28.07.2021 10:38
Рубрика: Происшествия

В Саратовской области в ДТП с четырьмя машинами погибли два человека

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратовской области в ДТП с четырьмя автомобилями на трассе Самара - Волгоград погибли два человека, еще четверо, в том числе ребенок, получили травмы.

В Краснодаре в ДТП с маршруткой пострадали четыре человека

По информации областного управления ГИБДД, днем во вторник на 367 километре дороги вблизи села Расково столкнулись четыре автомобиля Opel, ВАЗ-2110, ВАЗ-2107 и ВАЗ- 2114. В результате начался пожар, в котором сгорели все машины. При пожаре погиб 24-летний водитель одной из машин. В дальнейшем, как сообщили в областном министерстве здравоохранения, в больнице скончалась 63-летняя женщина, которая получила 90 процентов ожогов тела.

Кроме того в больницах с травмами и ожогами находятся еще три человека, в том числе ребенок, которому год и три месяца.

По предварительным данным ГИБДД, водитель ВАЗ-2110, который тащил за собой автомобиль ВАЗ- 2114, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Как сообщили в областном управлении СК, следственные органы проводят проверку по факту ДТП с гибелью людей.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

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