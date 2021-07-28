В Татарстане разрешили арендовать землю для экотуризма без торгов

В Татарстане начали действовать изменения в земельном кодексе республики, в соответствии с которыми участки для объектов экологического туризма могут предоставляться в аренду без проведения торгов.

Как сообщили "РГ" в Госкомитете РТ по туризму, к таким объектам отнесены глэмпинги, гостиницы, объекты санаторно-курортного лечения и отдыха, туристические базы, кемпинги, стационарные или палаточные туристско-оздоровительный лагеря, туристские парки, горнолыжные комплексы, учебно-туристические тропы и трассы.

О необходимости изменить закон представители бизнеса заявляли в марте на встрече с президентом РТ Рустамом Миннихановым. Процедура предоставления государственных или муниципальных земельных участков была довольно сложной, что сдерживало привлечение инвесторов в эту сферу.

- Внесение данных изменений ускорит процесс запуска проектов экологического туризма, будет способствовать развитию инфраструктуры и материально-технической базы территорий муниципальных районов, привлечению дополнительного туристского потока, положительному экономическому эффекту для развития Татарстана, - приводятся в сообщении слова главы Госкомитета РТ по туризму Сергея Иванова.

В ведомстве отметили, что теперь заявка на оформление аренды осуществляется всего в несколько этапов, при этом в случае необходимости доработать концепцию туристического объекта помогут специалисты дирекции по развитию природных территорий и экотуризма.