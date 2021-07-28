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28.07.2021 16:47
Рубрика: Власть

В Тереньгульском районе Ульяновской области газифицируют пять сел

Текст: Кирилл Шубин (Ульяновск)
Вопрос обеспечения домов жителей Ульяновской области природным газом стоит на личном контроле врио губернатора Алексея Русских. На сегодняшний день уровень газификации региона достиг 78,19%, по сельской местности - 53,53%.
Фото: ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" Фото: ООО "Газпром газораспределение Ульяновск"
Фото: ООО "Газпром газораспределение Ульяновск"

В Тереньгульском районе в 2021 году по Программе развития газоснабжения и газификации ПАО "Газпром" ведется строительство двух межпоселковых газопроводов: р.п. Тереньга - с. Гавриловка с ответвлением на с. Гладчиха и от ГРС 136 р.п. Тереньга - с. Тумкино - с. Назайкино - с. Красноборск с ответвлением на с. Федькино, с. Байдулино (вторая очередь строительства). Общая протяженность новых межпоселковых газовых сетей составляет 34,26 км. "Согласно плану-графику Программы на 2021 год, в Тереньгульском районе уже построено 10,7 км новых межпоселковых газовых сетей.

Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
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Результатом строительства двух межпоселковых газопроводов будет создание условий для технически возможной газификации 854 домовладений в четырех населенных пунктах", - отметил генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Ульяновск", депутат Законодательного Собрания области Владимир Камеко.

Как рассказал и.о. министра энергетики, ЖКК и городской среды Александр Черепан, внастоящее время в районе ведется строительство внутрипоселкового газопровода в с. Назайкино. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 12,3 млн рублей. Строительно-монтажные работы планируется завершить к 1 сентября и уже в этом году жители села получат возможность провести природный газ в свои дома. Также ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" ведет проектные работы для внутрипоселкового газопровода в с. Федькино (16,53 км). На следующий год запланировано его строительство, газ в дома сельчан начнет поступать в 2022 году. Кроме того, за счет средств областного бюджета в 2021 году начинается проектирование внутрипоселковых газопроводов вс. Зеленец (20,24 км), с. Гладчиха (16 км), с. Сосновка (20 км). В полном объёме проектно-сметная документация на внутрипоселковые газопроводы в этих населённых пунктах будет готова весной 2022 года.

- Природный газ жители села Федькино ждут уже много лет. Сейчас мы видим, что работы по строительству газопроводов ведутся и скоро мы получим возможность жить в комфортных условиях, - прокомментировала староста села Раиса Яковлева.

Справка "РГ":

На данный момент доля газифицированного жилья по отношению к общему количеству домовладений в Тереньгульском районе составляет 40,88%, предстоит газифицировать 26 населённых пунктов.

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