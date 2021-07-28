В Тереньгульском районе Ульяновской области газифицируют пять сел

Вопрос обеспечения домов жителей Ульяновской области природным газом стоит на личном контроле врио губернатора Алексея Русских. На сегодняшний день уровень газификации региона достиг 78,19%, по сельской местности - 53,53%.

В Тереньгульском районе в 2021 году по Программе развития газоснабжения и газификации ПАО "Газпром" ведется строительство двух межпоселковых газопроводов: р.п. Тереньга - с. Гавриловка с ответвлением на с. Гладчиха и от ГРС 136 р.п. Тереньга - с. Тумкино - с. Назайкино - с. Красноборск с ответвлением на с. Федькино, с. Байдулино (вторая очередь строительства). Общая протяженность новых межпоселковых газовых сетей составляет 34,26 км. "Согласно плану-графику Программы на 2021 год, в Тереньгульском районе уже построено 10,7 км новых межпоселковых газовых сетей.

Результатом строительства двух межпоселковых газопроводов будет создание условий для технически возможной газификации 854 домовладений в четырех населенных пунктах", - отметил генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Ульяновск", депутат Законодательного Собрания области Владимир Камеко.

Как рассказал и.о. министра энергетики, ЖКК и городской среды Александр Черепан, внастоящее время в районе ведется строительство внутрипоселкового газопровода в с. Назайкино. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 12,3 млн рублей. Строительно-монтажные работы планируется завершить к 1 сентября и уже в этом году жители села получат возможность провести природный газ в свои дома. Также ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" ведет проектные работы для внутрипоселкового газопровода в с. Федькино (16,53 км). На следующий год запланировано его строительство, газ в дома сельчан начнет поступать в 2022 году. Кроме того, за счет средств областного бюджета в 2021 году начинается проектирование внутрипоселковых газопроводов вс. Зеленец (20,24 км), с. Гладчиха (16 км), с. Сосновка (20 км). В полном объёме проектно-сметная документация на внутрипоселковые газопроводы в этих населённых пунктах будет готова весной 2022 года.

- Природный газ жители села Федькино ждут уже много лет. Сейчас мы видим, что работы по строительству газопроводов ведутся и скоро мы получим возможность жить в комфортных условиях, - прокомментировала староста села Раиса Яковлева.

Справка "РГ":

На данный момент доля газифицированного жилья по отношению к общему количеству домовладений в Тереньгульском районе составляет 40,88%, предстоит газифицировать 26 населённых пунктов.