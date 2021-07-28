Центр поддержки инноваций НГТУ дает возможность предприятиям СФО продвигать продукцию на рынок

- Юрий Евгеньевич, в чем цель деятельности вашего Регионального центра?

- Наш центр является базовой площадкой в СФО, на которой представлены сервисы ФИОП в области комплексного нормативно-технического обеспечения инноваций.

Основная цель Регионального центра содействие продвижению инновационной продукции на рынок за счет создания необходимого набора разрешительных документов для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Нам позволяет быстро и системно решать реальные проблемы инноваторов использование нормативно-технической инфраструктуры ФИОП, включая Центр стандартизации в инновационной сфере, Центр сертификации продукции и систем менеджмента в высокотехнологичной сфере (АНО "Наносертифика"), Распределенный коллективный испытательный центр, Экологический центр.

Фото: Михаил Марков

- Но вот я, предположим, инноватор. На каком этапе могу рассчитывать на Вашу поддержку?

- На любом - от стартапа до выхода на внешние рынки.

Крупные предприятия, имеющие технические службы, сами способны решать нормативно-технические проблемы инновационного производства, но и с ними мы с помощью ФИОП работаем, в том числе по вопросам формирования нормативной базы гармонизированной с международной.

А для МСП мы призваны стать "единым окном" по предоставлению комплекса инструментов поддержки - от консультационно-методической помощи по определению необходимых нормативных и разрешительных документов для выхода и обращения на рынке новой продукции до реализации работ с получением соответствующих документов.

- Давайте детализируем тот инструментарий, который вы предоставляете высокотехнологичным компаниям.

Он очень обширен, полностью с ним можно ознакомиться на сайте ФИОП и на нашем сайте http://www.science.nstu.ru/certification/index.php, часть из них ранее уже прозвучала, но постараюсь перечислить главные направления:

развитие работ по стандартизации, закрепление преимущественных характеристик инновационной продукции в документах по стандартизации;

вовлечение предприятий в работы по оценке инновационности и подтверждению соответствия инновационной продукции с разработкой карт технического уровня, доказывающих заявленные преимущественные характеристики продукции и отношение продукции к инновационной сфере;

выявление потребностей предприятий в разработке необходимых для производства новой продукции методик выполнения измерений и методик испытаний в целях сертификации;

применение нормативно-технических сервисов ФИОП в целях содействия реализации национальных проектов в регионах СФО, направленных на ускорение технологического развития.

Отдельным достаточно актуальным сейчас сервисом для экологически ориентированных предприятий, который продвигает Региональный центр, является нормативно-техническая поддержка "зеленых" инноваций путем разработки "зеленых" стандартов и экологических сертификатов, систем экологического менеджмента по требованиям международных стандартов, оценка и верификация расчетов снижения углеродного следа за счет внедрения инновационных решений.

- А как вы взаимодействуете с региональными органами власти?

- Региональный центр действует с 2017 года на базе Новосибирского государственного технического университета при поддержке ФИОП и содействии Министерства науки и инновационной политики Новосибирской области в рамках Соглашения о сотрудничестве Правительства Новосибирской области и Группы РОСНАНО.

А с 2020 года наша деятельность была расширена Фондом на регионы Сибирского федерального округа: Алтайский край и Томскую область. Выстраиваем отношения с региональными органами власти и институтами развития, отвечающими за инновационное развитие и инновации.

Фото: Михаил Марков

- Юрий Евгеньевич, не могли бы вы назвать конкретные компании, получившие поддержку при участии центра?

- Приведу несколько примеров по предприятиям Новосибирской области:

ООО "Лиотех-Инновации", производящее литий-ионные аккумуляторы- разработан пакет национальных стандартов, методик измерений и методик испытаний в целях сертификации, "зеленых" стандартов и экологических сертификатов, проведена оценка квалификации специалистов.

Проведены работы по оценке инновационности предприятий региона и подтверждению соответствия их продукции к инновационной сфере, например: ООО "Файбер Трейд"- телекоммуникационное оборудование, волоконно-оптические трансиверы; ООО "Гранч", - инновационные системы многофункциональной связи, наблюдения, оповещения и поиска людей, застигнутых аварией, ООО "Системы накопления энергии" - системы накопления электрической энергии, ООО "Системы точного земледелия" - Глонасс/GPS системы параллельного вождения с функциями бортового компьютера управления, навигационный комплекс "Агронавигатор" и т.д.

Развивается сотрудничество по вопросам опережающей стандартизации, комплексного нормативно-технического обеспечения продукции с новыми компаниями региона: ООО ПК "Сибалюкс" - производство алюминиевых и стальных композитных панелей, ООО "Новосибирский завод защитных покрытий, ГК "ТИОН", ГК "CARBOIL - Технологии переработки", ООО "Спектра" - производство светодиодных светильников и т. д.

Должен назвать предприятия Алтайского края, входящие в Ассоциацию НП "Алтайполикомпозит", - АО "НПП "Алтик" и ООО "ПК- Алтай" из Бийска, производящие изделия из композитных материалов, стеклопластиковые трубы и трубопроводные системы. По результатам работ подтверждено соответствие выпускаемой НПП "Алтик" продукции "Трубы стеклопластиковые дегазационные легированные углеродными нанотрубками" критериям и показателям инновационности в Системе "НАНОСЕРТИФИКА". Это чрезвычайно интересная разработка для предотвращения взрывов метана в шахтах.

Одни из первых в Сибири в компаниях ООО "Сибирская энергосберегающая компания" ГК "ZEROS" (г. Барнаул) и ООО НПК "ИРБИС" (г. Новосибирск) производители энергосберегающего электрооборудования и электроприводов - организованы и проведены работы по оценке снижения углеродного следа за счет внедрения инновационных технологий при производстве (по методике РОСНАНО). Предприятиям выданы Заявления о верификации оценки величины углеродного следа производства и применения инновационной продукции.

Всех наших партнеров я перечислять не буду. В одном могу заверить: сотрудничество с нами является весьма полезным для всех компаний и с позиции продвижения на рынок их конкурентоспособной высокотехнологичной продукции.

Фото: Михаил Марков

- Надо полагать, ваши партнеры остались довольны сотрудничеством?

- Давайте, я не сам отвечу на ваш вопрос, а процитирую то, что мне написал руководитель Ассоциации "НП "Алтайполикомпозит", куда входят упомянутые мной предприятия в Бийске - АО НПП "Алтик"и ООО "Полимерные Композиционные Материалы - Алтай".

С РЦ мы начали работать в достаточно сложное время, а именно в разгар пандемии. Но, не смотря на это, могу с уверенностью сказать, что сотрудничество оказалось весьма плодотворным. Сформирован банк инновационных предприятий Алтайского края, проведена оценка квалификации работников предприятий кластера на соответствие новым профессиональным стандартам со специалистами АНО "Наносертифика" (получены заключения о прохождении профессионального экзамена). Предприятия кластера заинтересованы в сертификации своей инновационной продукции, и я надеюсь, что в ближайшее время одни из первых в Алтайском крае получат эти сертификаты.

- По-моему, ради таких отзывов можно постараться.

- Мы и стараемся.

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