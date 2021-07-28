Экскурсовод погиб в природном парке "Ергаки" Красноярского края

Альпинист второго разряда, экскурсовод музея геологии Центральной Сибири погиб на озере Светлое в парке "Ергаки" на юге Красноярского края. 27-летний Максим Соколов утонул 22 июля, сообщает сегодня пресс-служба музея.

На сайте учреждения опубликовали текст прощания с сотрудником: "Ты так любил горы, что ушел в них навсегда (…). Мы скорбим и прощаемся с тобой. Но ты навсегда будешь в наших сердцах".

Напомним, сегодня это второе сообщение о трагических происшествиях в парке "Ергаки". Несколько часов назад стало известно, что медведь напал на группу московских туристов. Троим удалось спастись. Четвертый предположительно погиб - его тело пока не найдено. Следственный комитет начал проверку обстоятельств ЧП.