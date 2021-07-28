Экскурсовод погиб в природном парке "Ергаки" Красноярского края

Новости

Гражданская гвардия Испании закупила новые пистолеты 12:12
В Дагестане заключенным вынесли приговор за побег 12:05
Памфилова: В избирательной системе нет и не будет принудительной вакцинации 12:01
Вышел новый русский трейлер "Босса-молокососа 2" 11:58
В Петербурге задержан подозреваемый в избиении артиста балета 11:49
В Приамурье начали проверку после крушения легкомоторного самолета 11:48
Пятый "Хищник" получил официальный подзаголовок 11:46
Москалькова получила более 27 тысяч обращений с начала года 11:40
S7 запустит новый лоукостер 11:36
ЦИК: На выборы в Госдуму уже зарегистрированы почти 2,5 тысячи кандидатов 11:35
Звезда филиппинских боевиков Орестес Охеда умер от рака 11:32
В Сочи ограничили строительство многоквартирных жилых домов 11:32
Словенец Роглич выиграл раздельную гонку на Олимпиаде в Токио 11:31
В Екатеринбурге детей сняли с поезда из-за сильного отравления 11:30
Facebook намерена перенести пользователей в виртуальную реальность 11:27
СМИ: "Байер" договорился о переходе нападающего "Зенита" Азмуна 11:20
Макрогузова и Холомина одержали вторую победу подряд на Олимпиаде в Токио 11:16
Министры стран ШОС обсудят обеспечение стабильности в Центральной Азии 11:14
Умер актер и певец Джанни Надзаро 11:13
Карасин: Россия готова обсуждать возобновление авиасообщения с Грузией 11:04
Видео: Немецкая дзюдоистка объяснила, почему тренер бил ее по лицу 10:53
В Приамурье упал легкомоторный самолет 10:50
Теннисисты Веснина и Карацев вышли в четвертьфинал ОИ в миксте 10:43
Названы главные слова года для россиян 10:43
Кузнецов не станет предъявлять претензии Шлейхеру за срыв прыжка на ОИ 10:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" - пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
В "РГ" - пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
28.07.2021 12:09
Рубрика: Происшествия

Экскурсовод погиб в природном парке "Ергаки" Красноярского края

Текст: Дмитрий Машуков

Альпинист второго разряда, экскурсовод музея геологии Центральной Сибири погиб на озере Светлое в парке "Ергаки" на юге Красноярского края. 27-летний Максим Соколов утонул 22 июля, сообщает сегодня пресс-служба музея.

Фото: iStock
На юге Красноярского края медведь унес в лес туриста из Москвы

На сайте учреждения опубликовали текст прощания с сотрудником: "Ты так любил горы, что ушел в них навсегда (…). Мы скорбим и прощаемся с тобой. Но ты навсегда будешь в наших сердцах".

Напомним, сегодня это второе сообщение о трагических происшествиях в парке "Ергаки". Несколько часов назад стало известно, что медведь напал на группу московских туристов. Троим удалось спастись. Четвертый предположительно погиб - его тело пока не найдено. Следственный комитет начал проверку обстоятельств ЧП.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

Главное сегодня

ЦИК: На выборы в Госдуму уже зарегистрированы почти 2,5 тысячи кандидатов
В ГД ответили на слова Байдена о "вмешательстве" РФ в выборы-2022 в США
Карасин: Россия готова обсуждать возобновление авиасообщения с Грузией
Шойгу рассказал о мерах в связи с ростом активности террористов в Афганистане
S7 запустит новый лоукостер
На огненной черте: как в Якутии борются с лесными пожарами
В полиции рассказали о самых популярных способах обмана пенсионеров