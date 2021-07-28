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28.07.2021 11:23
Рубрика: Происшествия

Красноярский СК начал проверку нападения медведя на туристов

Текст: Дмитрий Машуков (Красноярск)

Сотрудники Шушенского межрайонного следственного отдела ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии начали проверку в связи с нападением дикого животного на группу туристов в природном парке "Ергаки".

К месту нападения медведя на людей под Красноярском направлен вертолет

ЧП произошло 27 июля. Четыре человека, прибывших в Красноярский край из Москвы двигались по маршруту в горном массиве. Рано утром в районе девяти озер хребта Араданский, когда группа собирала палаточный лагерь после ночлега, на одного из туристов кинулся медведь. Троим москвичам удалось покинуть место происшествия. Добравшись до спасательного поста МЧС, они рассказали о случившемся.

На место ЧП направлена следственно-оперативная группа СК, егеря и сотрудники МЧС. Приземление вертолета осложняют погодные условия в зоне происшествия, уточнили в СУ СК по Красноярскому краю.

В рамках проверки следователям предстоит дать оценку действиям ответственных лиц Дирекции природного парка "Ергаки", которые допустили пребывание туристов в лесу, зная о предыдущих случаях нападения хищников на людей.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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