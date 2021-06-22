В красноярском нацпарке застрелили медведя, убившего подростка

Сотрудники национального парка "Ергаки", расположенного на юге Красноярского края, убили медведя, который напал на группу туристов, сообщила сегодня пресс-служба парка.

Информация о происшествии поступила в дирекцию "Ергаков" 21 июня от сотрудника палаточного лагеря. Поисково-спасательная группа, состоящая из сотрудников МЧС, МВД, госинспекторов, а также директора парка прибыла на место происшествия. Там, в окрестностях ручья Медвежий, было обнаружено тело подростка, погибшего от лап хищника.

Хищника, который явно забыл об осторожности, выследили. Он продолжал проявлять агрессию, пытался напасть на госинспекторов, и сотрудники парка застрелили медведя-людоеда.

По словам директора парка Игоря Грязина, ЧП стало возможным в силу ряда причин. Это, прежде всего, холодная погода и обильные запасы снега, препятствующие медведям полноценно питаться. Кроме того, цитирует директора парка пресс-служба, сотрудники коммерческого палаточного лагеря использовали ради экономии времени короткий путь, проложенный ими по пихтовому лесу в стороне от официальной туристической тропы.

Добавим, к месту происшествия в национальном парке "Ергаки" выехала следственно-оперативная группа. Ей предстоит провести проверку в связи с нападением медведя на людей, проинформировал сегодня главк Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

Всего в группе туристов насчитывалось 13 человек. 16-летний подросток, раненый зверем, скончался, один из взрослых туристов тоже травмирован.

После проверки обстоятельств ЧП сотрудниками Следственного комитета будет принято процессуальное решение, уточнили в ведомстве. Речь может идти о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.