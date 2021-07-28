На юге Красноярского края медведь унес в лес туриста из Москвы

Второй несчастный случай за нынешнее лето произошел во вторник в природном парке "Ергаки". Человек погиб в результате нападения медведя на группу туристов, сообщает дирекция заповедной территории.

В районе девяти озер хребта Араданский во время спортивного похода четыре туриста столкнулись с хищником. Троим удалось спастись, одного - приехавшего из Москвы - зверь унес в тайгу. Гибель человека нельзя считать официально подтвержденной, пока его тело не найдено, передает Интерфакс со ссылкой на информацию главка МВД по Красноярскому краю.

На место происшествия направлена группа полицейских, спасателей и охотоведов. Выясняются обстоятельства ЧП.

В пресс-службе парка уточнили: на территории Араданского хребта дирекция не регулирует численность медведей из-за "отсутствия сил и средств".

Руководство "Ергаков" обратилось с запросом в региональное министерство экологии и рационального природопользования, к главам Ермаковского и Каратузского районов (именно на этих землях расположен парк) с предложением закрыть территорию для посетителей, сделав исключение только для клиентов турбаз. Другой вариант действий - ограничить занятия пешеходным туризмом (кроме популярных маршрутов по некоторым экотропам). Эти меры предложено ввести до 1 ноября, когда образуется снежный покров.

Туристам рекомендовано отложить поездки в природный парк.

Напомним, первый летом 2021 года трагический случай в "Ергаках" произошел чуть более месяца назад. Информация о случившемся поступила в дирекцию парка 21 июня от сотрудника палаточного лагеря. Поисково-спасательная группа прибыла на место происшествия и в окрестностях ручья Медвежий обнаружила тело подростка, погибшего от лап хищника. Зверя удалось выследить и застрелить.