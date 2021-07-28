ФСБ перекрыла канал незаконной миграции в Красноярском крае

Сотрудники управления ФСБ по Красноярскому краю пресекли деятельность группы, которая причастна к организации канала незаконной миграции в регионе. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

Правоохранители задержали двух жителей Красноярска, которые занимались легализацией выходцев из Центральной Азии на территории края. Сибиряки создавали иностранцам, не имевшим соответствующих документов, основания для якобы законного пребывания в России, обеспечивали условия для жизни и работы. Разработанная предполагаемыми преступниками схема позволила легализовать более 50 человек, уточнили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.

Сотрудники Федеральной службы безопасности выявляют дополнительные эпизоды деятельности группы.