Кадры из космоса помогут бороться с загрязнением рек золотодобытчиками

Эксперты экологических общественных организаций нашли способ выявлять нарушения и потенциальные угрозы при работе золотодобывающих предприятий в руслах сибирских рек. На помощь приходят космические снимки, полученные со специальных спутников для дистанционного геологического зондирования поверхности планеты. Их данные могут служить основанием для проведения надзорных проверок на участках добычи драгоценного металла.

На каждом прииске есть грязевые пруды, образующиеся после промывки песка. Легко представить, что будет с речушкой поблизости, если в нее попадет вода из этого пруда. Фото: Алексей Грибков/Представительство WWF России в Алтае-Саянском экорегионе

Третий год в стране действует проект WWF России "Люди - природе", объединяющий десятки общественных инициатив. В том числе на территории Алтае-Саянского экорегиона, включающего республики Алтай, Туву и Хакасию, частично Красноярский край, Кемеровскую область. Одна из основных задач проекта - снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, в частности - масштабов загрязнения водных объектов. Здесь-то и помогут спутники.

- Раньше была аэрофото-съемка, сейчас применяют дроны, но все это достаточно затратные технологии, - поясняет директор Центра спутникового мониторинга и гражданского контроля Ольга Чупаченко. - А вот космоснимки на специальных сайтах в Мировой паутине предоставляются бесплатно. Причем это своего рода документы, они имеют номер, дату. Каждый снимок охватывает огромные территории, одна сторона такого квадрата - 180 километров. Мы берем изображения с двух спутников: американского Landsat-8 и европейского Sentinel-2. Делаем описание снимков, подробные указания и уже на следующий день отправляем в регионы.

Наглядные данные получают чиновники и сотрудники надзорных органов, для которых общественное обращение может служить основанием для проверки того или иного предприятия. В прошлом году экологами Алтае-Саянского региона было подано 78 таких жалоб, итог проверок - штрафы на сумму более двух миллионов руб-лей. Вот только обозначенный эффект омрачает уже знакомая общественникам практика.

- К сожалению, нерадивые золотодобытчики обычно в течение сезона удешевляют стоимость промывки песка, сбрасывая неочищенные стоки в водные объекты. В октябре вахтовики разъезжаются, и в дело вступают юристы, которые начинают обжаловать в суде все штрафы, назначенные артелям по итогам проверок. Цепляются к каждой запятой. И, к сожалению, законодательство устроено таким образом, что у них есть шансы отбиться от взысканий, - отмечает координатор коалиции "Реки без границ", эксперт WWF Александр Колотов.

Эксперты полагают, что если бы спутниковые снимки принимались судами в качестве доказательств, рассыпная золотодобыча стала бы куда более экологически ответственной отраслью. Пока же они могут служить лишь причиной проверки, а здесь возможности Росприроднадзора ограничены, ведь сотрудники должны выехать на место, взять пробы, провести лабораторные исследования. Весь масштаб загрязнений рек "вручную" не оценить.

Между тем на кадрах зондирующих землю спутников все четко видно: речное русло черного цвета говорит о чистоте воды, а вот голубые и синие линии рек показывают большое содержание в них грязи. И именно от участков золотодобычи часто тянутся на снимках "искалеченные" реки.

Читать космоснимки сегодня учатся и чиновники. Так, в начале года специалисты провели специальный семинар для инспекторов экологического надзора минэкологии Красноярского края. Но общественники указывают на то, что у госслужащих в отношении золотодобытчиков по сути остается лишь реакционная функция: наказать за причиненный реке вред они еще могут, а вот предотвратить - едва ли.

- Это происходит потому, что выделение лицензионных участков под золотодобычу у нас не сопровождается никакой экологической оценкой, никакими общественными слушаниями, - раскрывает эту точку зрения Александр Колотов. - Мнение местных жителей, экологов, экспертов попросту игнорируют, а лицензии выдают по упрощенной процедуре. Грубо говоря, если собран пакет нужных документов, то у чиновников не остается иного выбора, кроме как передать участок в пользование.

Общественники отмечают важность того, чтобы золотодобывающие компании придерживались технологий работы, прописанных в законодательстве. В таком случае речь идет хотя бы о какой-то минимизации вреда. Также одним из требований экологов остается запрет выдачи лицензий на золотодобывающую деятельность в руслах рек, которые ранее не были затронуты этим промыслом.

- Добыча рассыпного золота является, наверное, одним из самых варварских видов промышленной деятельности, - подчеркивает координатор проекта Региональной общественной организации Республики Алтай "Гармония с природой" Иван Кольцов. - По сути, в процессе перемалывается русло реки, уничтожается ее геологическая составляющая. Окружающие территории теряют свою природную ценность. Впоследствии эти места никто не рекультивирует, просто бросают участки в ужасном состоянии. Река превращается в грязевую жижу, которая попадает в другие водоемы.

Иногда на месте некогда бурной речушки и вовсе остается цепь грязных луж. Этому пытаются препятствовать не только экологи - часто против золотодобычи, видя ее последствия, протестуют местные жители. Но доказать какие-либо нарушения законодательства на золотодобывающих предприятиях очень сложно. Во-первых, часто они находятся в труднодоступных местах, куда не всякая проверка доберется. Во-вторых, это, как правило, закрытые, охраняемые территории - простому человеку туда не попасть.

- К некоторым участкам добычи нужно лететь на вертолете, и компании чувствуют себя безнаказанными, - подчеркивает директор Центра спутникового мониторинга и гражданского контроля Ольга Чупаченко. - Для золотодобытчиков часто бывает откровением тот факт, что их нарушения видны из космоса. И очень радует то, что сегодня вырастают суммы штрафов. Если в 2015-2016 годах мы слышали о пятнадцати тысячах рублей, то сегодня это могут быть миллионы. •

Кстати

Столь резкое увеличение штрафов можно назвать оправданным, если вспомнить трагедию на реке Сейба в Красноярском крае. Ранним утром 19 октября 2019 года в районе работ золотодобывающей артели прорвало дамбу, и по руслу реки прошел селевой вал высотой четыре-пять метров. Стихия разрушила временный поселок рабочих, погибло 17 человек, еще 27 пострадали.

- Мы думали, эта трагедия станет поворотной точкой, и государство обратит внимание на экологическую опасность золотодобычи, - говорит Александр Колотов. - Но, к сожалению, последние два года мы видим, что ни на Сейбе, ни на реке Сисима, в которую она впадает, ничего не изменилось.