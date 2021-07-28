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На Алтае ядовитый борщевик превратят в лекарство от псориаза

28.07.2021 / 21:40
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Ученые и студенты Алтайского госуниверситета придумали, как использовать ядовитый борщевик в медицинских целях. Они создали вытяжку из опасного сорняка, которая эффективна при лечении кожных болезней. Уникальную разработку уже ждут в московском Псориаз-центре. Но ученые говорят, что это не единственное полезное свойство борщевика.

- Наша команда молодых ученых при студенческом инкубаторе АлтГУ уже получила первые результаты исследований одного из самых распространенных на территории России сорняка - борщевика Сосновского, - рассказывает руководитель проекта, научный сотрудник лаборатории промышленной фармации и сверхкритических флюидных технологий Виталий Царев. - Листья и плоды этого растения богаты эфирными маслами, содержащими фуранокумарины, некоторые виды которых помогают купировать кожные заболевания. Нужно только подобрать наиболее эффективный метод их выделения из борщевика.

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Первую вытяжку лекарственных веществ молодые ученые получили с помощью экстрактора Сокслета. А теперь опробуют метод водно-динамического титрования и субкритический способ извлечения. Как только подберут самый эффективный, максимально сохраняющий все полезные свойства, - изобретение можно будет регистрировать.

К алтайской разработке уже проявляет интерес московский Псориаз-центр, ведь ученым удалось подтвердить, что эфирные масла, выделяемые из борщевика, обладают противовирусным и антимикробным действием. И при этом не вызывают резистентность, то есть привыкание у микроорганизмов - возбудителей болезней.

Ученые подтвердили, что эфирные масла, выделяемые из борщевика, обладают противовирусным и антимикробным действием

- Наш проект решает сразу две очень важные задачи, - подчеркивает Виталий Царев. - Во-первых, мы получаем новое фармакологическое вещество, эффективное в борьбе с заболеваниями кожи, а во-вторых, его производство позволит ликвидировать неконтролируемые заросли сорняка, который опасен и для людей, и для сельского хозяйства.

Лечение кожных болезней - не единственное применение борщевика. Ученые предполагают, что в нем содержится много растительного белка, который можно использовать в производстве спортивного питания.

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Фото: Пресс-служба СЕВГУ

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