На Алтае ядовитый борщевик превратят в лекарство от псориаза

Ученые и студенты Алтайского госуниверситета придумали, как использовать ядовитый борщевик в медицинских целях. Они создали вытяжку из опасного сорняка, которая эффективна при лечении кожных болезней. Уникальную разработку уже ждут в московском Псориаз-центре. Но ученые говорят, что это не единственное полезное свойство борщевика.

- Наша команда молодых ученых при студенческом инкубаторе АлтГУ уже получила первые результаты исследований одного из самых распространенных на территории России сорняка - борщевика Сосновского, - рассказывает руководитель проекта, научный сотрудник лаборатории промышленной фармации и сверхкритических флюидных технологий Виталий Царев. - Листья и плоды этого растения богаты эфирными маслами, содержащими фуранокумарины, некоторые виды которых помогают купировать кожные заболевания. Нужно только подобрать наиболее эффективный метод их выделения из борщевика.

Первую вытяжку лекарственных веществ молодые ученые получили с помощью экстрактора Сокслета. А теперь опробуют метод водно-динамического титрования и субкритический способ извлечения. Как только подберут самый эффективный, максимально сохраняющий все полезные свойства, - изобретение можно будет регистрировать.

К алтайской разработке уже проявляет интерес московский Псориаз-центр, ведь ученым удалось подтвердить, что эфирные масла, выделяемые из борщевика, обладают противовирусным и антимикробным действием. И при этом не вызывают резистентность, то есть привыкание у микроорганизмов - возбудителей болезней.

Ученые подтвердили, что эфирные масла, выделяемые из борщевика, обладают противовирусным и антимикробным действием

- Наш проект решает сразу две очень важные задачи, - подчеркивает Виталий Царев. - Во-первых, мы получаем новое фармакологическое вещество, эффективное в борьбе с заболеваниями кожи, а во-вторых, его производство позволит ликвидировать неконтролируемые заросли сорняка, который опасен и для людей, и для сельского хозяйства.

Лечение кожных болезней - не единственное применение борщевика. Ученые предполагают, что в нем содержится много растительного белка, который можно использовать в производстве спортивного питания.