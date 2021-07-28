Для желающих отдохнуть на Байкале запустили туристический поезд

Байкал - место притяжения для многих путешественников - становится все ближе. С прошлого года к этим удивительным местам пустили чартерные авиарейсы, появились доступные туры. Теперь в путешествие к знаменитому озеру через всю страну можно отправиться еще и на туристическом поезде. "РГ" - Неделя сравнила два варианта.

Как везут

Туристический поезд "Байкальская сказка" в первый рейс отправился с Казанского вокзала Москвы 23 июля. Тур займет девять дней. В турпакет включен трансфер. Так что в итоге в путешествии оказываются задействованы все виды транспорта: автобус - для трансфера с берега Байкала в Иркутск, теплоход - для прогулок по озеру, и самолет, которым туристов вернут в Москву.

Туры на Байкал на базе чартерных авиарейсов предлагает туроператор TUI. Продолжительность тура составляет семь либо девять дней. Перелет занимает около шести часов.

Где размещают

В туре по железной дороге поезд на время путешествия становится не просто средством передвижения, но и отелем на колесах. Поезд сформирован из двухэтажных вагонов. Купе второго этажа в них увеличены в размерах. В турпакет также включено питание.

Туристов, прилетающих на Байкал чартерными рейсами, в зависимости от выбранного конкретного тура размещают в отелях категории три или четыре звезды в центре Улан-Удэ либо на берегу озера. В отелях предоставляется завтрак либо завтрак и ужин.

Что показывают

Во время поездки по Транссибирской магистрали туристы посещают несколько регионов. В маршрут включены Нижний Новгород или Казань, Екатеринбург, Славгород, Красноярск и Иркутск.

Между начальной и конечной точками путешествия более пяти тысяч километров. В каждый город поезд прибывает утром, а уходит вечером, чтобы туристы могли познакомиться с достопримечательностями.

Туры на Байкал на базе чартерных авиарейсов дают возможность интересно провести время и познакомиться с большим количеством достопримечательностей. На восточном берегу Байкала, в Бурятии, можно отдохнуть на комфортных песчаных пляжах и посетить главный центр буддизма в России - Иволгинский дацан. В турпакет включены обзорные экскурсии по восточному берегу Байкала и Улан-Уде.

Сколько стоит

Турпакет на поезде стоит от 123,8 тысячи рублей на человека. Можно выбрать СВ или СВ сингл.

Туры на базе авиарейсов стоят от 34,8 тысячи рублей на человека. Стоимость зависит от категории отеля, продолжительности тура и включенных экскурсий.

Тем временем

Россия уже возобновила авиасообщение с 54 странами, с 9 августа к ним также присоединятся Бахрейн, Доминикана и Молдавия. Между тем не во все страны могут въезжать туристы, правила въезда различаются, к тому же некоторые страны их снова ужесточают.

С 26 июля Мальдивы стали требовать, чтобы въезжающие туристы сдавали ПЦР-тест на коронавирус не менее чем за 72 часа до вылета, тогда как ранее было 96 часов. О действующих правилах въезда для россиян в другие страны рассказали в Ассоциации туроператоров России.

Проще всего сейчас посетить Абхазию, ПЦР-тест или сертификат вакцинации не нужны.

Для въезда в большинство стран требуется предъявить ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. Для некоторых стран эти требования жестче. Например, в Германию, Сербию можно въезжать с ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 48 часов. Но другие страны допускают въезд гостей с ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 96 часов до прилета, например, Ливан, до недавнего времени и Мальдивы. А в Эфиопии тест можно сдавать не ранее 120 часов до прибытия.

Кроме того, некоторые страны требуют делать два ПЦР-теста - один перед вылетом, другой - по прибытии. Например, такие правила действуют на Кубе. В Шри-Ланке требуется сдавать несколько тестов после прибытия.

Для въезда в некоторые страны также потребуется пройти карантин. Причем выйти из режима самоизоляции можно досрочно, если будет получено два отрицательных ПЦР-теста. Например, такие правила действуют при въезде в Венгрию, Великобританию.

Ряд стран признают также сертификаты о вакцинации российскими препаратами ("Спутник V"). К таким странам относятся Азербайджан, Армения, Грузия, Египет, Иордания, Кипр, Киргизия, Марокко, Молдова, остров Мадейра (Португалия), Таджикистан, Турция.

Гостям, имеющим сертификат о вакцинации, ПЦР-тест для въезда в эти страны, как правило, не нужен. Но в некоторых странах, как, например, в Бахрейне, независимо от наличия сертификата о прививке потребуется сдавать несколько ПЦР-тестов после прибытия.

Подготовил Евгений Гайва