На Байкале 12 человек пострадали при пожаре на катере

На озере Байкал загорелся катер, на борту которого находились не менее 15 пассажиров, сообщает ТАСС со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление СК РФ на транспорте.

По предварительным данным, катер следовал по маршруту остров Ольхон - поселок Турка (Республика Бурятия). В пути на судне начал дымить двигатель. Когда оно прибыло в пункт назначения, 12 пассажиров обратились за медицинской помощью - у них наблюдались признаки отравления угарным газом.

На место ЧП выехала следственная группа. Проводится проверка. Речь может идти об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.