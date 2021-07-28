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28.07.2021 18:18
Рубрика: Происшествия

На Байкале 12 человек пострадали при пожаре на катере

Текст: Дмитрий Машуков

На озере Байкал загорелся катер, на борту которого находились не менее 15 пассажиров, сообщает ТАСС со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление СК РФ на транспорте.

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По предварительным данным, катер следовал по маршруту остров Ольхон - поселок Турка (Республика Бурятия). В пути на судне начал дымить двигатель. Когда оно прибыло в пункт назначения, 12 пассажиров обратились за медицинской помощью - у них наблюдались признаки отравления угарным газом.

На место ЧП выехала следственная группа. Проводится проверка. Речь может идти об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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