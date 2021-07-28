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28.07.2021 18:11

Новосибирские курьеры зарабатывают более 60 тысяч рублей

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 170(8521)
В Новосибирске после относительного затишья, наблюдавшегося в начале года, вновь оживился рынок вакансий в сфере образования. По данным сервиса "Авито Работа", во втором квартале он вырос на 55 процентов, а по сравнению с концом июня 2020-го - на 126 процентов.
Спрос на работников в сфере курьерской доставки в российских мегаполисах за год вырос в четыре раза. Фото: Татьяна Кравченко/РГ Спрос на работников в сфере курьерской доставки в российских мегаполисах за год вырос в четыре раза. Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Спрос на работников в сфере курьерской доставки в российских мегаполисах за год вырос в четыре раза. Фото: Татьяна Кравченко/РГ

Фразу "У нас не хватает работников" можно слышать все чаще. Например, в магазинах, даже в дорогих супермаркетах, где из-за дефицита продавцов и кассиров все чаще возникают очереди. Конечно, одна из главных причин - коронавирус: сейчас многие болеют, а из-за одного заболевшего вся смена уходит в самоизоляцию. Некоторые сотрудницы увольняются по собственной инициативе, чтобы провести лето с детьми и получить финансовую помощь от государства. Сейчас на портале по подбору специалистов SuperJob размещено около 300 вакансий кассиров и кассиров-консультантов в Новосибирской области с зарплатой двадцать-сто тысяч рублей.

Фото: PhotoXPress
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Не хватает специалистов и рабочих городским коммунальным службам.

- Сегодня мы формируем мобильные бригады для уборки территории, а желающих косить траву нет. Готовы всех принять, - сетует и. о. главы администрации Октябрьского района Новосибирска Михаил Мельников.

- Ребята, которые учатся в Новосибирском автотранс-портном колледже, проходят у нас практику, затем мы приглашаем их на постоянную работу. Но через пару дней они бросают ключи от машины на стол: "Не хотим! Не надо нам все это", - поделились проблемой в МУП "Горводоканал".

По данным "Авито Работы", на фоне некоторого общего снижения активности соискателей (в среднем по стране - на 11 процентов) вырос интерес к сфере искусства и развлечений - здесь с начала года количество запросов увеличилось на 19 процентов (за год - на 199 процентов), а в Новосибирске вообще на 201 процент.

Также в этом году на десять процентов вырос спрос на профессии, относящиеся к туристическому и ресторанному бизнесам.

- После отмены карантинных ограничений активно восстанавливается сфера развлечений. Кроме того, в число лидеров по росту количества вакансий входят сферы управления персоналом и консультирования, - отмечает управляющий директор "Авито Работы" Артем Кумпель. - Также старается наверстать упущенное рынок вакансий в сфере образования. Явный рост отмечается как в количестве вакансий, так и в запросах контактов от соискателей.

Самыми востребованными вакансиями здесь стали "воспитатель", "няня" и "учитель" - еще год назад, в период локдауна и ограничений, многие учреждения приостановили наем сотрудников. За это время стали популярными такие профессии как онлайн-няня и онлайн-репетитор. Средняя зарплата в данной сфере - 25 тысяч рублей.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Исследовательский центр сервиса "Зарплата.ру" изучил более 500 тысяч вакансий, опубликованных на сайте за полтора летних месяца, и выяснил, на какие из них соискатели откликаются реже всего. Наихудший результат - у вакансии врача-трансфузилога (лечит заболевания плазмы и крови), при этом спрос на этих специалистов за год вырос в четыре раза.

В "Зарплате.ру" отмечают, что в основном специалистов ищут государственные медучреждения, часто с условием переезда в отдаленные северные поселки. Там готовы предложить жилье и доход от тридцати тысяч рублей, при этом рассматривают кандидатов без опыта работы.

Из-за отсутствия трудовых мигрантов не снижается спрос на неквалифицированный труд. Гостиницы, столовые, рестораны и кафе безуспешно ищут персонал без опыта работы для мытья котлов, кухонного инвентаря. Желающих готовы обеспечить питанием и платить в среднем 28 тысяч рублей в месяц.

Самая экзотическая невостребованная специальность этого лета - механик-перегонщик каршеринга. Кандидатам со стажем вождения от двух лет, которые по ночам будут перегонять автомобили в сервис или на автомойку, проводить мелкий ремонт и строго соблюдать правила ПДД, готовы платить до 45 тысяч рублей.

Отклик на эти запросы работодателей невысок: подобными предложениями заинтересовались немногие, всего 0,3-1 процент от общего числа соискателей на "Зарплате.ру".

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
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В геометрической прогрессии растет спрос на работников в сфере курьерской доставки: в российских мегаполисах он за год вырос в четыре раза, а среднее зарплатное предложение - вдвое.

"И если до пандемии требовались в основном пешие курьеры, которые доставляли заказы в пределах города, то сейчас востребованы курьеры с личным автомобилем, готовые совершать выезды за границы населенного пункта - в другие города, деревни и дачные поселки в пределах области", - комментируют ситуацию аналитики SuperJob.

Сегодня в Новосибирске среднее рыночное зарплатное предложение в этой сфере при полной занятости составляет 65,5 тысячи рублей в месяц. Курьер на личном автомобиле и велосипеде может заработать до 110 тысяч рублей (при выполнении большого числа заказов ежедневно), пешие курьеры - 62 тысячи. •

Тем временем

В Новосибирской области с начала года более 7,5 тысячи человек было временно трудоустроено благодаря поддержке службы занятости населения. В основном по рабочим профессиям - таким, как уборщик производственных и служебных помещений, сторож (вахтер), подсобный рабочий, повар, водитель, курьер, диспетчер, дворник, грузчик, животновод, медицинский регистратор. По словам министра труда и соцразвития региона Ярослава Фролова, такие граждане получают заработную плату от работодателя, а также материальную поддержку из средств областного бюджета в сумме от трех до четырех тысяч рублей.

Порядка 1,5 тысячи человек в этом году подали заявления на участие в программе профобучения и дополнительного образования, которая реализуется в рамках нацпроекта "Демография". Планируется, что на средства федерального бюджета свыше четырех тысяч человек смогут овладеть новыми профессиональными навыками. Перечень образовательных программ нацпроекта "Демография" включает 294 предложения в форматах очного, очно-заочного и дистанционного обучения.

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