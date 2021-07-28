Путин: Восстановление графика движения по Транссибу важно для экономики

Владимир Путин заявил, что полное восстановление графика движения по Транссибирской магистрали важно для транспортного сообщения и всей экономики страны. Об этом президент сказал на церемонии запуска железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю.
"Мне руководитель РЖД уже докладывал, ситуация, здесь, как известно, сложилась напряженная, было нарушено железнодорожное сообщение с рядом регионов, затруднена доставка грузов, в том числе продовольственных товаров. Поручения ответственным ведомствам о проведении ремонтных работ даны, я знаю, что работы идут, работы идут успешно", - сказал он.
Путин также попросил доложить о восстановлении поврежденных участков, и когда движение поездов вернется к привычному графику.