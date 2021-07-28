Путин: Восстановление графика движения по Транссибу важно для экономики

Владимир Путин заявил, что полное восстановление графика движения по Транссибирской магистрали важно для транспортного сообщения и всей экономики страны. Об этом президент сказал на церемонии запуска железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю.

Путин принял участие в спуске на воду супертраулера новейшего поколения "Мне руководитель РЖД уже докладывал, ситуация, здесь, как известно, сложилась напряженная, было нарушено железнодорожное сообщение с рядом регионов, затруднена доставка грузов, в том числе продовольственных товаров. Поручения ответственным ведомствам о проведении ремонтных работ даны, я знаю, что работы идут, работы идут успешно", - сказал он. Путин также попросил доложить о восстановлении поврежденных участков, и когда движение поездов вернется к привычному графику.