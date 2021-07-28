Путин запустил железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю

Владимир Путин в среду по видеосвязи дал старт железнодорожному движению по второму Байкальскому тоннелю. Теперь пропускная способность БАМа возрастет в разы, откроются новые возможности для бизнеса, заявил президент.

"Дополнительный импульс к развитию получат экономика и социальная сфера целого ряда регионов Сибири и Дальнего Востока", - подчеркнул Путин на церемонии запуска. Новый тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два региона: западный портал расположен в Иркутской области, а восточный - в Бурятии.

На втором конце телемоста в церемонии участвовали рабочие и специалисты по эксплуатации, руководители РЖД и группы компаний "УСК "Мост", занимавшейся строительством объекта. Глава РЖД Олег Белозеров доложил, что все системы работают в штатном режиме и попросил дать команду на запуск движения. "Разрешаю", - ответил Путин. Белозеров затем продублировал эту команду диспетчеру, та связалась с машинистом, после чего стоящий у западного входа поезд двинулся в тоннель. Спустя десять минут участники церемонии аплодисментами встретили состав на выходе из восточного портала.

Белозеров рассказал, что после запуска тоннеля пропускная способность сразу же возрастет с 17 пар поездов до 33, а в течение пяти месяцев - до 85 пар. "Отдельно хочу остановиться на экологии: здесь не будет больше сбросов неочищенных вод, здесь установлены самые современные очистные сооружения", - сказал Белозеров.

Министр транспорта Виталий Савельев предложил наградить участников строительства тоннеля на БАМе, "как сотрудников РЖД, так и строителей, потому что сделана великолепная работа в кратчайшие сроки". "Согласен. Представьте предложения. С удовольствием это сделаю", - поддержал Путин.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что можно ускорить строительство третьего этапа развития БАМа и Транссиба. "Отличная работа сделана, считаю, что не надо на этом останавливаться, надо немедленно приступать к третьему этапу, у нас есть Кузнецовский тоннель. Этот тоннель мы строили 5,5 года, а Кузнецовский тоннель надо построить за четыре года, чтобы не сдерживать развитие всего БАМа", - предложил он.

"Там кое-какие обходы нужно сделать, подходы к портам. Если вы по Кузнецовскому считаете, что можно сделать быстрее, чем мы предполагали раньше, вы просто предложения представьте. Конечно, я с этим согласен", - ответил Путин.

Президент отдельно затронул вопрос о восстановлении участков Транссиба, разрушенных проливными дождями несколько дней назад. Он подчеркнул, что это крайне важно для экономики, для обеспечения стабильного транспортного сообщения на всей территории страны.

Он сообщил, что получал доклады руководителя РЖД Олега Белозерова. По оценке главы государства, "ситуация сложилась достаточно напряженная: было нарушено железнодорожное сообщение с рядом регионов, затруднена доставка грузов, в том числе продовольственных товаров". "Поручения ответственным ведомствам о проведении ремонтных работ даны. Я знаю, что работы идут, идут успешно. На эти цели направлены значительные силы и средства", - отметил Путин. РЖД нужно около 10 дней на "подъем" поездов после остановки движения на Транссибе, рассказал в свою очередь Белозеров. "При этом сейчас все ограничения по погрузке в восточном направлении сняты", - добавил он.

Решение

Выплаты на школьников начнутся со 2 августа

Владимир Путин поручил на две недели раньше начать разовые выплаты в размере 10 тысяч рублей на школьников от 6 до 18 лет. "Для того чтобы люди могли в плановом порядке не спеша, имея больше времени, подготовиться к тому, чтобы с 1 сентября дети могли быть собраны в школу", - пояснил президент, обращаясь к главе минтруда Антону Котякову на совещании по подготовке к новому учебному году.

Министр доложил, что технически все готово к тому, чтобы на 17 млн детей осуществить выплаты уже 2 августа. "Давайте тогда так и сделаем и начнем эти выплаты с 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника", - подчеркнул Путин. Напомним, деньги предназначены семьям, где есть школьники от шести до 18 лет и лицам с ограниченными возможностями от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение в школе.

Главу минпросвещения Сергея Кравцова президент попросил пересмотреть планы по ремонту школ. Для того чтобы выполнить программу по ремонту школ в намеченный срок - до 2026 года, нужно не по 700 зданий в год ремонтировать, а по 1400 - 1500, поставил задачу Путин.

Кроме того, по словам президента, трудно будет добиться своевременно качественных документов от всех участников процесса. Поэтому регионам нужно помочь подготовить эти документы. "Давайте я дополнительные поручения еще сформулирую для строительного блока, для вице-премьера (Марата - прим. "РГ") Хуснуллина. Они должны подключиться самым активным образом", - сказал глава государства.

Президент поручил министру как можно скорее доложить о корректировке планов капремонта школьных зданий председателю правительства и поинтересовался, сколько времени потребуется на эту работу. В ответ Кравцов пообещал завершить ее в течение двух недель.