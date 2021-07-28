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28.07.2021 07:36
Рубрика: Происшествия

В Барнауле при взрыве бытового газа пострадали два человека

Хлопок бытового газа произошел в одной из квартир дома по ул. Молодежной, 37 в Барануле. Об этом сообщается на официальном сайте города.

Под Тверью мужчина погиб от взрыва у своего дома

В результате произошедшего пострадали два человека: пожилая женщина и семилетняя девочка, они госпитализированы. Жители двух подъездов были эвакуированы.

Глава города Вячеслав Франк сообщил, что специалисты уже приступили к обследованию здания. Причины происшествия устанавливаются. Власти готовят пункт временного размещения, в котором, если будет такая необходимость, разместятся жители многоквартирного дома.

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