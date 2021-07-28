В научно-образовательных центрах мирового уровня разработали препарат из ягеля

Байкальское лекарство и восстанавливающий препарат из ягеля. Новое поколение уникальных кадров и система подводного 3D-зрения. Все это - разработки научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ).

Для исследования морской среды севастопольские студенты используют "умные буи" - уникальные гидробиологические комплексы. Фото: Пресс-служба СЕВГУ

Их создают в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Это новое качество коммуникаций науки, образования, бизнеса и производства. Идеи быстрее становятся продуктами и выходят на рынок. В Год науки и технологий определены пять новых НОЦ.

Научно-образовательный центр "Север: территория устойчивого развития" собрал вместе ученых из пяти дальневосточных регионов. Он работает по трем основным направлениям: человек на Севере, рациональное недропользование и эффективная социально-экономическая инфраструктура.

Один из его проектов - биопрепараты. Ученым удалось изготовить биодобавку из коры березы и ягеля, которая помогает восстановить здоровье после вирусных болезней. У "Севера" 70 проектов с зарубежными центрами.

В Красноярском крае на базе Сибирского федерального университета создан первый в России климатический НОЦ - "Енисейская Сибирь". Его направление - разработки новых технологий в области экологии. Он мониторит леса для регулирования поглощения углеродных выбросов, наблюдает за парниковыми газами, отслеживает пожары. "Создание климатического НОЦ имеет и долгосрочную цель: создать в Сибири центр подготовки нового поколения уникальных кадров, востребованных в России и за рубежом", - считает ректор университета Максим Румянцев.

Иркутская область и Бурятия создали НОЦ "Байкал". Здесь приоритет - разработка технологий переработки древесины, комплексного использования отходов, а также лесовосстановление. Также ученые разрабатывают новые лекарства, в том числе с использованием потенциала эндемиков Байкала и дикорастущих трав.

А в крымском центре "МореАгроБиоТех" с гордостью рассказывают про "умные" морские буи, способные подстраиваться под изменения окружающей среды. Как пояснил доктор технических наук Сергей Мотыжев, с их помощью можно наблюдать за параметрами воды , в том числе и температурой. Это позволит давать более точные прогнозы погоды, предсказывать шторм или подсказывать рыбакам идеальные участки для промысла.

Еще одна разработка - комплексная система подводного 3D-зрения высокого разрешения - принадлежит Севастопольскому госуниверситету. А аппарат сможет погружаться до тысячи метров. Эта разработка пригодится в исследовании морских глубин и затонувших кораблей.