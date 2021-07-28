В Новосибирске экс-сотрудника ФСИН осудили за взятку от заключенного

Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении бывшего сотрудника ГУФСИН, который обвиняется в получении взятки.

Как рассказали в пресс-службе суда, старший уполномоченный новосибирской ИК №3 потребовал с осужденного 30 тысяч рублей. Таким образом, по мнению суда, в действиях подсудимого усматривается злостное нарушение порядка отбывания наказания осужденным. За вознаграждение бывший тюремщик согласился не проводить личный досмотр.

В суде обвиняемый был признан виновным. Ему назначены три года лишения свободы условно и штраф в размере 90 тысяч рублей. Кроме того, мужчину на три года лишили права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.