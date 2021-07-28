В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,6

Подземный толчок магнитудой 4,6 произошел в 03.41 по московскому времени. Эпицентр находился недалеко от города Буйнакск, сообщает портал Volcano Discovery.

По данным сейсмологической службы, подземные толчки произошли на глубине десяти километров.

Землетрясение ощущалось в Буйнакске, Махачкале и других городах республики. Пользователи соцсетей сразу после сейсмособытия начали оставлять комментарии в пабликах.

"Сильно потрясло, дрожала люстра и мебель", "Во дворе что-то застучало, пианино и диван закачались", - рассказали махачкалинцы.

По предварительным данным, жертв и разрушений в результате землетрясения нет.