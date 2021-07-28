В дагестанском селе здание XIX века превратили в гостевой дом

Нынешним летом в Дагестане небывалый приток туристов: в этом году их ожидается около миллиона человек. Многие предпочитают проводить время в старинных горных аулах, знакомясь с достопримечательностями и бытом местных жителей. Обилием гостиниц в сельской местности республика пока похвастаться не может. Положение спасают гостевые дома.

Одним из популярных мест для посещения стал Гунибский район. Здесь расположено древнее село Чох, которому, по данным историков, несколько тысяч лет.

С конца XVIII века Чох считался одним из богатейших аулов Дагестана. Его жители занимались овцеводством, торговлей, златокузнечеством, оружейным делом, художественно-камнерезным искусством.

К концу XX века из села начали уезжать местные жители. В поисках работы они переезжали в Махачкалу, в Москву, другие регионы страны.

Как остановить этот процесс и возродить село? Заур Цохолов решил привлечь внимание к Чоху с помощью туристов. Показать гостям есть что: отсюда рукой подать до заброшенного села Гамсутль, который ежегодно посещают тысячи путешественников.

Но главная проблема - где селить гостей? Выбор пал на здание 1875 года постройки, принадлежавшее местному жителю, царскому офицеру Магомеду Мамалову. В последние годы оно не использовалось и постепенно разрушалось. Тогда Заур решил организовать в нем гостевой этнодом.

На молодежном форуме "Машук" он выиграл грант на восстановление усадьбы. Затем создал молодежную общественную организацию "Чох" и выиграл еще один грант. Мечты Цохолова начали превращаться в реальность.

- Здание считается одним из красивейших горских домов. Оно имеет историческую, этнографическую и архитектурную ценность, находится под охраной государства. Оно трехэтажное, все элементы при реставрации сохранены в первозданном виде, - рассказывает Цохолов.

Окончательно обустроить этнодом планируют в ближайшее время. На крыше достраивается кофейня, и скоро гости смогут любоваться закатом в горах за чашкой ароматного кофе.

Здесь уже живут туристы. Гостиница при этнодоме вмещает 30 человек. Места до конца года уже забронированы.

Гостевой дом стал своеобразным социальным проектом. Он позволил обеспечить работой несколько десятков местных жителей. Часть их занята экскурсионным обслуживанием, организацией конных прогулок и поездок на внедорожниках. Продукты для питания туристов приобретаются у селян. Женщины потчуют гостей национальными блюдами.

В первую очередь, это местная кулинарная знаменитость - ботишал, пирог с начинкой из творога и картофеля.

Своими глазами

Гостями этнодома становятся и зарубежные туристы. Журналист английского издания The Independent Оливер Кэрролл поделился своими воспоминаниями от посещения Чоха.

"Я остановился в роскошном месте под названием этнодом. Этому отреставрированному зданию на горном склоне 150 лет.

За несколько дней моего пребывания в Чохе местные открыли передо мной все двери, ведущие в их сельскую жизнь. Я присутствовал на стрижке овец, а в четыре часа утра наблюдал за тем, как коров перегоняют с равнин на высокогорные летние пастбища. Мне даже позволили подоить корову.

Видео моей неуклюжей попытки, показывающее, как корреспондент The Independent потерпел полное фиаско на этой работе, а потом получил удар копытом от животного, которое было не в восторге, быстро разошлось по селу благодаря приложению WhatsApp, вызвав у местных бурное веселье", - написал журналист.