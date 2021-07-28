В дагестанском селе здание XIX века превратили в гостевой дом

Новости

Москалькова получила более 27 тысяч обращений с начала года 11:40
S7 запустит новый лоукостер 11:36
ЦИК: На выборы в Госдуму уже зарегистрированы почти 2,5 тысячи кандидатов 11:35
Звезда филиппинских боевиков Орестес Охеда умер от рака 11:32
В Сочи ограничили строительство многоквартирных жилых домов 11:32
Словенец Роглич выиграл раздельную гонку на Олимпиаде в Токио 11:31
В Екатеринбурге детей сняли с поезда из-за сильного отравления 11:30
Facebook намерена перенести пользователей в виртуальную реальность 11:27
СМИ: "Байер" договорился о переходе нападающего "Зенита" Азмуна 11:20
Макрогузова и Холомина одержали вторую победу подряд на Олимпиаде в Токио 11:16
Министры стран ШОС обсудят обеспечение стабильности в Центральной Азии 11:14
Умер актер и певец Джанни Надзаро 11:13
Карасин: Россия готова обсуждать возобновление авиасообщения с Грузией 11:04
Видео: Немецкая дзюдоистка объяснила, почему тренер бил ее по лицу 10:53
В Приамурье упал легкомоторный самолет 10:50
Теннисисты Веснина и Карацев вышли в четвертьфинал ОИ в миксте 10:43
Названы главные слова года для россиян 10:43
Кузнецов не станет предъявлять претензии Шлейхеру за срыв прыжка на ОИ 10:38
Росстат назвал соотношение мужчин и женщин в России 10:32
Павлюченкова не вышла в полуфинал Олимпиады в Токио 10:32
Наталья Сергунина: В Москве запущен новый туристический портал 10:30
Умер актер из фильмов Трюффо Жан-Франсуа Стевенен 10:29
Кузнецов и Шлейхер сорвали последний прыжок и остались без медалей Олимпиады 10:26
Французский теннисист Юмбер стал соперником Хачанова по 1/4 финала ОИ 10:22
Вирусолог оценил перспективы испытаний "Спутник Лайт" и AstraZeneca 10:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" - пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
В "РГ" - пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
28.07.2021 10:41

В дагестанском селе здание XIX века превратили в гостевой дом

Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Неделя - Юг России № 169(8520)
Нынешним летом в Дагестане небывалый приток туристов: в этом году их ожидается около миллиона человек. Многие предпочитают проводить время в старинных горных аулах, знакомясь с достопримечательностями и бытом местных жителей. Обилием гостиниц в сельской местности республика пока похвастаться не может. Положение спасают гостевые дома.
Маленькое горное село Чох ожило с появлением многочисленных туристов. Фото: Заур Цохолов Маленькое горное село Чох ожило с появлением многочисленных туристов. Фото: Заур Цохолов
Маленькое горное село Чох ожило с появлением многочисленных туристов. Фото: Заур Цохолов

Одним из популярных мест для посещения стал Гунибский район. Здесь расположено древнее село Чох, которому, по данным историков, несколько тысяч лет.

Фото: tilpich / iStock
На Байкал можно попасть не только самолетом, но и туристическим поездом

С конца XVIII века Чох считался одним из богатейших аулов Дагестана. Его жители занимались овцеводством, торговлей, златокузнечеством, оружейным делом, художественно-камнерезным искусством.

К концу XX века из села начали уезжать местные жители. В поисках работы они переезжали в Махачкалу, в Москву, другие регионы страны.

Как остановить этот процесс и возродить село? Заур Цохолов решил привлечь внимание к Чоху с помощью туристов. Показать гостям есть что: отсюда рукой подать до заброшенного села Гамсутль, который ежегодно посещают тысячи путешественников.

Но главная проблема - где селить гостей? Выбор пал на здание 1875 года постройки, принадлежавшее местному жителю, царскому офицеру Магомеду Мамалову. В последние годы оно не использовалось и постепенно разрушалось. Тогда Заур решил организовать в нем гостевой этнодом.

На молодежном форуме "Машук" он выиграл грант на восстановление усадьбы. Затем создал молодежную общественную организацию "Чох" и выиграл еще один грант. Мечты Цохолова начали превращаться в реальность.

- Здание считается одним из красивейших горских домов. Оно имеет историческую, этнографическую и архитектурную ценность, находится под охраной государства. Оно трехэтажное, все элементы при реставрации сохранены в первозданном виде, - рассказывает Цохолов.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Остров на краю России: что нужно знать, отправляясь на Сахалин

Окончательно обустроить этнодом планируют в ближайшее время. На крыше достраивается кофейня, и скоро гости смогут любоваться закатом в горах за чашкой ароматного кофе.

Здесь уже живут туристы. Гостиница при этнодоме вмещает 30 человек. Места до конца года уже забронированы.

Гостевой дом стал своеобразным социальным проектом. Он позволил обеспечить работой несколько десятков местных жителей. Часть их занята экскурсионным обслуживанием, организацией конных прогулок и поездок на внедорожниках. Продукты для питания туристов приобретаются у селян. Женщины потчуют гостей национальными блюдами.

В первую очередь, это местная кулинарная знаменитость - ботишал, пирог с начинкой из творога и картофеля.

Своими глазами

Гостями этнодома становятся и зарубежные туристы. Журналист английского издания The Independent Оливер Кэрролл поделился своими воспоминаниями от посещения Чоха.

"Я остановился в роскошном месте под названием этнодом. Этому отреставрированному зданию на горном склоне 150 лет.

За несколько дней моего пребывания в Чохе местные открыли передо мной все двери, ведущие в их сельскую жизнь. Я присутствовал на стрижке овец, а в четыре часа утра наблюдал за тем, как коров перегоняют с равнин на высокогорные летние пастбища. Мне даже позволили подоить корову.

Видео моей неуклюжей попытки, показывающее, как корреспондент The Independent потерпел полное фиаско на этой работе, а потом получил удар копытом от животного, которое было не в восторге, быстро разошлось по селу благодаря приложению WhatsApp, вызвав у местных бурное веселье", - написал журналист.

В регионах Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Развитие туризма в России

Главное сегодня

В "Векторе" оценили возможность окончания пандемии COVID-19 в 2022 году
Антонов: США отказываются обнулить ограничения по диппредставительствам
Карасин: Россия готова обсуждать возобновление авиасообщения с Грузией
Шойгу рассказал о мерах в связи с ростом активности террористов в Афганистане
Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира на Олимпиаде