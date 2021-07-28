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28.07.2021 13:37

В Ингушетии более 250 выпускников школ получили золотые медали

Текст: Алена Ларина (Магас)
251 выпускник школ в Ингушетии стал золотым медалистом. Кроме того, регион поставил собственный рекорд по количеству стобалльников на едином государственном экзамене. В этом году их было 26. Из чуть более двух тысяч ингушских выпускников более 500 очень успешно сдали ЕГЭ: на 80 - 99 баллов.
Фото: Пресс-служба главы Ингушетии Фото: Пресс-служба главы Ингушетии
Фото: Пресс-служба главы Ингушетии

Значимость таких результатов подчеркнул глава региона Махмуд-Али Калиматов, лично вручивший многим ребятам медаль "За особые успехи в учении".

Фото: Пресс-служба главы Ингушетии
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- Вы идете в большой мир уже не под руку с родителями. Они радуются и понимают, что вы уходите в новую взрослую жизнь - она нелегкая, но интересная и во многом зависит от вашего упорства и целеустремленности. Вы заслужили эти награды своим умом, упорством, жаждой знаний. Я уверен, что в дальнейшем вы подтвердите свою конкурентоспособность и станете успешными учеными, врачами, предпринимателями, строителями и другими полезными обществу специалистами. Кто-то из вас уедет в другие регионы и останется там, кто-то вернется. Прошу вас в первую очередь оставаться хорошими людьми, не забывайте, кто вы и откуда, чтобы мы вами гордились, - выступил руководитель Ингушетии на выпускном балу.

Некоторые выпускники получили возможность участвовать в конкурсе от республики по целевому обучению, это примерно 60 вчерашних школьников. Интересно, что более 70 процентов выпускников Ингушетии в этом году решили обучаться по специальностям, связанным с компьютерными науками, биотехническими технологиями, строительством в различных областях.

Как рассказали в региональном министерстве образования и науки, именно такие специалисты востребованы сегодня в Ингушетии.

- Руководство республики поставило задачу привлечь внимание абитуриентов к востребованным техническим специальностям, в том числе в сфере информационных технологий, а также к профессиям, связанным с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, - отметили в региональном минобразе.

В регионах Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Магас СКФО Ингушетия Республика Ингушетия – движение вперед

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