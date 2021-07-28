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28.07.2021 17:17
Рубрика: Общество

Беломорские и онежские петроглифы включили в список наследия ЮНЕСКО

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: Пресс-служба правительства Карелии Фото: Пресс-служба правительства Карелии
Фото: Пресс-служба правительства Карелии

Памятник первобытного искусства эпохи неолита "Петроглифы Онежского озера и Белого моря" включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Фото: Игорь Подгорный / РИА Новости
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Вопрос о включении петроглифов в список всемирного наследия решался больше года. Еще в январе 2020-го в Париж отправили все необходимые документы. И вот теперь вопрос окончательно решен.

Только беломорских петроглифов насчитывается порядка 2,5 тысячи. Они находятся недалеко от города Беломорска. Во время нанесения рисунков, а это, как считают ученые, не менее 6 тысяч лет до нашей эры, данное место представляло собой гранитный язык шириной около 70 метров, протянувшийся от вершины скалистого островка почти на 100 метров. Гладкие открытые участки скалы древние люди и стали использовать в качестве полотен для изобразительного творчества.

Эти петроглифы включают в себя три комплекса изображений, открытых в разное время. Впервые это сделал этнограф Александр Линевский, его комплекс называется "Бесовы следки" из-за изображения главного персонажа - Беса. Второй комплекс рисунков нашли через десять лет и назвали Залавругой, а в 1963 году описали и Новую Залавругу. Они являются частью музея Беломорска. В настоящее время над беломорскими петроглифами сделали навес и благоустроили территорию вокруг.

Онежские петроглифы охватывают участок озерного берега длиной в 20,5 километра и насчитывают 24 группы, в них около 1,1 тысячи фигур и знаков. Специалисты считают, что петроглифы Онежского озера и Белого моря содержат бесценную историческую и культурную информацию о жизни первобытных людей в Северной Фенноскандии.

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