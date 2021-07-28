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28.07.2021 16:53
Рубрика: Культура

Худрук БДТ Андрей Могучий набрал курс в РГИСИ

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Режиссер Андрей Могучий, художественный руководитель БДТ им. Г.А.Товстоногова, завершил набор в свою мастерскую в институте сценических искусств (РГИСИ, бывший СПбГАТИ). Из 300 абитуриентов было выбрано 19 человек, из России и Белоруссии.
Студенты и педагоги Мастерской Андрея Могучего на встрече в БДТ. Фото: Пресс-служба БДТ имени Г.А.Товстоногова Студенты и педагоги Мастерской Андрея Могучего на встрече в БДТ. Фото: Пресс-служба БДТ имени Г.А.Товстоногова
Студенты и педагоги Мастерской Андрея Могучего на встрече в БДТ. Фото: Пресс-служба БДТ имени Г.А.Товстоногова

- Это люди, которые заточены на искренность, честность, приятие другого. Этическое, нравственное в них очень сильно проявлено, вне этого они, кажется, совсем не собираются ничего делать, - прокомментировал Андрей Могучий. - Один молодой человек в анкете, которую все заполняют перед поступлением, написал в графе "о себе": "Стараюсь быть хорошим человеком". И это не шутка и не позерство. На собеседовании на вопрос "Какое кино вам нравится?" мы раз восемь услышали "Берегись автомобиля". И это говорили люди, которым нет двадцати. Запрос на Деточкина сегодня очевиден. Запрос на справедливость, на хорошего человека, на "тихий подвиг".

Фото: Стас Левшин /БДТ им. Г.А.Товстоногова
БДТ имени Товстоногова откроет новый сезон гастролями в Москве

Практическое обучение студентов профессии будет проходить в учебном корпусе БДТ им. Г.А. Товстоногова.

Как сообщает пресс-служба БДТ, на днях поступившие ребята собрались в театре уже в статусе студентов мастерской Могучего. Они встретились со своими будущими педагогами, прошли первый тренинг на память физических действий и ощущений под руководством актера Андрея Феськова и получили задание на лето. В августе им предстоит проштудировать ключевые книги о режиссуре и актерской игре, а еще вести дневники событий, наблюдать за своими ощущениями.

Справка "РГ"

Андрей Могучий родился в Ленинграде. В 1990 году основал независимую театральную группу Формальный театр. С 2004 по 2013 годы - режиссер-постановщик Александринского театра. В 2013 году возглавил Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова, где выпустил спектакли "Алиса", "Что делать", "Пьяные", "Гроза", "Губернатор", театральный сериал "Три толстяка".

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