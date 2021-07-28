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28.07.2021 16:35

Как будет устроено первое петербургское кафе с бездомными сотрудниками

Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 168(8519)
Петербургская благотворительная организация "Ночлежка" ищет помещение для открытия кафе, в котором будут работать бездомные люди. Получив навыки и опыт, они смогут через несколько месяцев устроиться на постоянную работу. Такая система транзитного трудоустройства практикуется в ряде стран для возвращения бездомных с улиц к обычной жизни.

Директор "Ночлежки" Григорий Свердлин загорелся этой идеей, когда увидел кафе с бездомными сотрудниками в Лондоне и Оксфорде. Как он пояснил, в петербургском варианте жильцы реабилитационных приютов будут на протяжении трех-четырех месяцев проходить стажировку: работать официантами, помощниками повара, заниматься закупками продуктов. Затем на их место придут новые стажеры. За год получить профессию и стабильную работу смогут в общей сложности 15-20 человек.

Фото: Сергей Николаев
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Конечно же, они будут трудиться под руководством профессионалов, которых сейчас тоже ищут. Проекту требуются шеф-повар, управляющий с опытом работы в общепите, а также те, кто может помочь с кухонным оборудованием, посудой и мебелью. Подходящее для кафе помещение площадью от 120 до 200 квадратных метров подыскивают в Центральном или Адмиралтейском районе города.

Вся прибыль от точки общепита пойдет на приюты для бездомных. У "Ночлежки" есть основной реабилитационный приют на Боровой улице, где постоянно живут 52 человека (в среднем по четыре месяца), приют для бездомных с алкогольной зависимостью на 14 мест и еще две собственно ночлежки, где можно просто переночевать. Предполагается, что работниками нового кафе станут обитатели и "выпускники" двух основных пунктов помощи.

- Это будет самое обычное кафе, без какой-то особой концепции. Посетители даже не догадаются, кто из персонала постоянный сотрудник, а кто бывший или настоящий обитатель реабилитационного приюта. Тем самым мы подчеркиваем, что бездомные ничем не отличаются от обычных людей. Проект также поможет разрушить стереотип о том, что люди без определенного места жительства не хотят работать и вообще уходить с улицы, - рассказал "РГ" сотрудник "Ночлежки" Данил Краморов.

Помимо прочего, социальный бизнес позволит самим благотворителям стать более независимыми в финансовом плане. Конечно, кафе не будет таким рентабельным, как заведения с постоянным штатом специально обученных людей, но в данном случае прибыль не главное.

За год получить профессию и стабильную работу смогут в общей сложности 15–20 человек 

- Нам кажется, что это очень крутая идея, которая реально поможет нашим подопечным, - отмечают в "Ночлежке". - Возможно, в будущем она выйдет за рамки общепита. К примеру, можно было бы открыть небольшое производство для обучения бездомных рабочим профессиям. Не исключено, что идея станет хорошим примером для предпринимателей, которые начнут самостоятельно открывать подобный социальный бизнес. Насколько известно, в России таких проектов еще не было, хотя в Петербурге есть инклюзивные кафе, где работают люди с ментальными особенностями.

Название для будущего заведения выбирают в социальных сетях. Пользователи предлагают варианты со смыслом и надеждой: "Новая жизнь", "Феникс", "Как дома", "Свет в окошке" и другие.

Тем временем

В Ленинградской области началось строительство приюта для бездомных инвалидов и пожилых людей, которые уже при всем желании не могут работать. Помогать им особенно сложно, отмечают в благотворительной организации. Вариантов немного: устройство в интернат или дом престарелых. Но на оформление и ожидание заселения туда зачастую уходит целый год.

В реабилитационном приюте на Боровой улице обычно живут 15 пожилых и инвалидов - почти треть всех обитателей. Из-за своей маломобильности они не могут даже лишний раз выйти погулять, а комнаты рассчитаны на десять человек.

В загородном приюте им будет гораздо комфортнее. Здание оборудуют для людей с инвалидностью, в каждой комнате поселятся от двух до четырех подопечных. Возле приюта появится сад с фруктовыми деревьями, цветами и небольшим прудом.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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