Как в Петербурге будет работать закон об учете домашних животных

Сколько кошек и собак может проживать в одной квартире? Законопроект, который должен прояснить этот вопрос, внесли в Госдуму. Если закон будет принят, горожане больше не смогут держать в квартирах десятки домашних животных. Но как это будет работать, пока неясно.

Как указано в пояснительной записке, законопроект направлен на соблюдение ветеринарных и санитарно-эпидемиологических норм и правил, а также должен учитывать "климатические условия климатических поясов РФ, исторические и культурные традиции коренного населения". При этом новый закон фактически закрепляет уже сложившийся порядок: в отсутствие федерального регулирования вопроса некоторые регионы устанавливали местное. Документ, внесенный в нижнюю палату парламента, предполагает, что право регулировать численность домашних животных в квартирах будет передано на места.

В Петербурге подобное регулирование существовало еще с советских времен. В решении Ленинградского городского Совета народных депутатов от 5 апреля 1982 года N 229 "Об упорядочении содержания собак и кошек в Ленинграде" с 1 января 1983 года разрешалось иметь не более одной собаки и одной кошки на семью. Контроль за выполнением этого требования возложили на милицию. Кстати, документ предполагал также регистрацию собак и уплату обязательных взносов - "ежегодно за каждую собаку платят по 15 рублей для возмещения расходов на устройство и содержание площадок для выгула собак и за другие услуги". А поскольку решение депутатов не было отменено или признано утратившим силу, формально оно все еще продолжает действовать. И все, у кого в квартире живет два йорка или больше одной кошки, - нарушители, несмотря на соблюдение всех санитарных условий.

Петербургские депутаты предлагают исходить из квадратных метров: если федеральный закон об определении полномочий регионов в части содержания домашних животных будет принят, то региональным законом будут установлены требования по количеству "жилплощади" на одного питомца. Понятно, что новое решение призвано прежде всего оградить жителей многоквартирных домов от недобросовестных "котовладельцев" и собачников. Известны случаи, когда в квартире оказывались заперты десятки домашних животных, которые тоже страдают от скученности, блох, антисанитарных условий. Однако, по мнению ветеринара Анны Бахиревой, на практике выполнить требование закона будет затруднительно.

Известны случаи, когда в квартире оказывались заперты десятки домашних животных

- Полиция этим заниматься не будет, - считает она, - у них других хлопот достаточно. Тем более что хозяин квартиры может просто не пустить посторонних.

Обязать человека избавиться от домашних любимцев практически невозможно. Даже если подать иск в суд и он будет удовлетворен, перед Фемидой встанет вопрос: куда определить кошку или собаку. Их нельзя просто выпустить на улицу - в конце концов, существует закон о безнадзорных животных. А мест в приютах категорически не хватает.

Кстати

В этом году петербургские приюты для животных получат субсидию из городского бюджета в размере 4,1 миллиона рублей. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Полученные деньги владельцы приютов смогут направить на оплату электроэнергии, отопления, потребления газа, водоснабжения и водоотведения.