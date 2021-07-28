Как вандалы портят памятники в Петербурге и уходят от ответственности

Новости

Названы главные ошибки во время завтрака 17:41
Исследование: После прививки AstraZeneca растет риск образования тромбов 17:39
Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Афганистане и на азербайджано-армянской границе 17:38
Лешуков и Семенов вышли в плей-офф турнира по пляжному волейболу на ОИ 17:32
Бастрыкин пообщался по видеосвязи с родными погибших в Казанской гимназии 17:22
Журнал Forbes опубликовал список самых успешных знаменитостей России 17:12
Украина отправит Литве колючую проволоку для обустройства границы с Беларусью 17:12
К тушению лесного пожара возле турецкого курорта привлекли 15 вертолетов 16:54
РФПИ и Гватемала обновили контракт на поставку вакцины "Спутник V" 16:48
Пассажиропоток аэропортов Москвы в июне вырос в четыре раза 16:44
Премьер Пакистана: США испортили ситуацию в Афганистане 16:43
Кравцов: Сбоев в выплатах надбавок за классное руководство не будет 16:21
Китайский штангист Ши Чжиюн победил на Олимпиаде с мировым рекордом 16:00
Банк России рассказал, какие купюры подделывают чаще всего 15:51
ВОЗ: За неделю смертность от коронавируса в мире выросла на 21% 15:48
В Челябинске задержали женщину, делавшую "закладки" вместе с ребенком 15:47
В Совфеде отреагировали на слова Байдена о российском ядерном арсенале 15:46
В Екатеринбурге задержали гулявшего с оружием мужчину 15:42
В Петербурге отреставрируют Медного всадника 15:36
Путин назвал недопустимым наличие в России школ в аварийном состоянии 15:33
Володин направил иностранным коллегам приглашения для наблюдения за выборами в РФ 15:30
Прокуратура вмешалась в историю об избиении челябинского пенсионера 15:30
Организаторы Олимпиады изменили время теннисных матчей после жалоб игроков 15:27
Видео: Исламабад затопило из-за сильных ливней 15:27
Джессика фон Бредов-Верндль выиграла "золото" в соревнованиях по выездке 15:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
28.07.2021 16:46

Как вандалы портят памятники в Петербурге и уходят от ответственности

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 168(8519)
Не успели в Государственном музее-заповеднике "Петергоф" запустить после реставрации фонтан "Солнце", как его тут же повредили туристы. Работники музея обнаружили, что позолоченные дельфины, которые украшают фонтан, получили многочисленные царапины и сколы, а само солнце, центр фонтана, стало медленнее вращаться. Выяснилось, что во всем виноваты монетки и камни, брошенные туристами.

В ГМЗ "Петергоф" с горечью попросили посетителей быть внимательнее и не бросать посторонние предметы в фонтан. Найти нарушителей, которые повредили памятник, сейчас не представляется возможным. За руку никого в тот день не поймали, и вообще в заповеднике с вандализмом встречаются нередко. Например, в прошлом сезоне злоумышленники отломали пальцы у Венеры Медицейской, скульптура установлена у дворца "Марли".

Фото: iStock
В Петербурге отреставрируют Медного всадника

В музее полагают, что вандалы унесли пальцы с собой. Для Петергофа это серьезная потеря, ведь пострадавшая скульптура Венеры - это подлинная статуя XIX века, чудом уцелевшая в годы Великой Отечественной войны, когда в заповеднике хозяйничали фашисты. Также от рук вандалов пострадали скульптуры "Афина Джустиниани" и "Фавн с козленком".

Судьба фонтана "Солнце" пока не решена. В музее-заповеднике надеются, что удастся обойтись без новой реставрации, и сокрушаются: фонтан восстанавливали к юбилею - трехсотлетию фонтанной системы Петергофа, который будет отмечаться в августе. Сам фонтан "Солнце" появился уже после смерти Петра I, но задумка принадлежала императору. В нынешнем виде фонтан появился в Петергофе при Екатерине II. При реставрации ученые ликвидировали протечки в водопроводящей трубе, починили механизмы, ответственные за поворот фонтана, отремонтировали фундамент и бетонные плиты на дне чаши. Но все элементы оригинальные. Это относится и к поврежденным фигурам дельфинов.

От вандализма страдают памятники не только в Петергофе. Так, в Царском Селе в прошлом сезоне мальчик уронил с пьедестала "бюст умирающего гиганта", одну из знаковых скульптур в Камероновой галерее Екатерининского парка.

Личность нарушителя установили по камерам, родителей сразу вызвали на серьезный разговор. Выяснилось, что ребенок толкнул скульптуру не специально, но в музее-заповеднике намерены взыскать с семьи стоимость реставрации бюста. Конечную цену определит экспертиза, но очевидно, что речь пойдет о десятках тысяч рублей.

Фото: Пресс-служба фонда "Артсолус"
Выставка "Энди Уорхол и русское искусство" вызвала резонанс в Петербурге

Чтобы таких инцидентов впредь не возникало, в Царском Селе закрыли Камеронову галерею. Теперь туда попасть можно только в сопровождении экскурсовода и за отдельную плату.

Юрист Александр Авдеев говорит, что это самый очевидный способ борьбы с вандалами.

- Конечно, если поймать вандала за руку, то привлечь его к ответственности можно, особенно если возбуждено уголовное дело и суд признал его виновным. Но очевидно, что если речь не идет о случаях, когда человек взбирается на статую, позиция защиты будет строиться на том, что это произошло случайно, а значит, акта вандализма нет и привлекать к ответственности человека нет оснований и взыскивать с него ущерб - тоже, - говорит эксперт.

Собственно, в музеях-заповедниках это тоже осознают, поэтому сами экспонаты потихоньку отгораживают от посетителей. Например, те, кому довелось погулять по Петергофу во времена СССР, помнят, что ограждений у Большого Каскада на входе в грот не было, можно было вплотную подойти к фонтанам, не было заборов у Нимфы, Данаиды, да и на Золотой каскад до реставрации пускали. Сейчас правила становятся строже. Во-первых, из-за роста турпотока, во-вторых, музеи просто не знают, чего еще ожидать от посетителей. Учреждения перестраховываются новыми заборами и ужесточением правил в надежде, что это остановит вандалов.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин назвал недопустимым наличие в России школ в аварийном состоянии
Песков: Россия и США вряд ли партнеры, сейчас они оппоненты
ЦИК: На выборы в Госдуму уже зарегистрированы почти 2,5 тысячи кандидатов
В Кремле отвергли обвинения Байдена во вмешательстве в выборы в США
Шойгу рассказал о мерах в связи с ростом активности террористов в Афганистане