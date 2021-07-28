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28.07.2021 15:30
Рубрика: Общество

Калининградские педагоги получат по 10 тысяч рублей

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 169(8520)
В Калининградской области все педагоги получат к началу учебного года по десять тысяч рублей. Так в регионе решили поощрить сотрудников системы образования за хорошие результаты работы, в том числе за успешную подготовку школьников к ЕГЭ.

Дело в том, что федеральный центр традиционно поощряет субъекты, достигшие высоких показателей социально-экономического развития. В текущем году Калининградская область получила в рамках этой финансовой кампании порядка миллиарда рублей.

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Региональные власти рассудили: раз большой вклад в позитивную динамику внесла система образования, будет справедливо, если какая-то доля дотации достанется работникам этой системы. Примерно 210 миллионов рублей распределят между 21 тысячей человек.

- Выплаты получат работники учреждений как школьного, так и дошкольного образования, мы не будем вводить градаций - уточнил глава региона Антон Алиханов.

Самые наглядные достижения системы образования - результаты единого государственного экзамена. В этом году в Калининградской области увеличились средние баллы и доля "высокобалльников" по таким направлениям, как биология, химия и физика.

Также стало больше ребят, набравших более 80 баллов по единственному обязательному для сдачи предмету, русскому языку. Если в 2020 году в общем числе выпускников насчитывалось 21,4 процента "высокобалльников" по русскому языку, в 2021 году - 22,7 процента.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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