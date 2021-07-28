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28.07.2021 15:24
Рубрика: Культура

Молодежный театр на Фонтанке объявил планы на новый сезон

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
В то время, когда театры закрывают сезон, Молодежный театр на Фонтанке уже открывает новый. 43-й сезон начнется необычно рано - 30 июля.
Сцена из спектакля Семена Спивака "Касатка". Фото: Пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке Сцена из спектакля Семена Спивака "Касатка". Фото: Пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке
Сцена из спектакля Семена Спивака "Касатка". Фото: Пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке

В этот день на Большой сцене театра традиционно состоится легендарная "Касатка". Спектакль Семена Спивака по комедии Алексея Толстого был выпущен в 1999 году. Заняты в нем заслуженные артисты России Наталья Суркова, Сергей Барковский, Михаил Черняк, Елена Соловьева, Татьяна Григорьева, Александр Строев, Зоя Буряк, Петр Журавлев.

Фото: Стас Левшин /БДТ им. Г.А.Товстоногова
БДТ имени Товстоногова откроет новый сезон гастролями в Москве

В августе можно посмотреть последнюю премьеру Семена Спивака "Кабала святош/Мольер" по пьесе Михаила Булгакова. Будут четыре показа спектакля - 7, 8, 21 и 22 августа. К слову, актер Андрей Шимко, исполнитель роли Людовика, короля Франции, номинирован на премию "Звезда театрала". Зрителей на спектакли будут пускать в масках, обязательным требованием является соблюдение социальной дистанции.

Продолжатся репетиции спектаклей "В то время, когда я мог быть человеком" (по антиутопии Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту"), "Геркулес и Авгиевы конюшни" Фридриха Дюрренматта, "Бог резни" Ясмины Реза и "Я жду тебя, любимый" по пьесе Дарио Фо.

На конец ноября - начало декабря запланирована премьера спектакля режиссера Александра Кладько по пьесе Гоголя "Женитьба".

Как сообщает пресс-служба театра, осенью спектакль режиссера Льва Шехтмана "АБАНАМАТ!" по произведениям Сергея Довлатова примет участие в двух фестивалях - петербургском форуме "День Д" и Всероссийском театральном фестивале "Дороги Довлатова". В это время художественный руководитель Молодежного театра на Фонтанке Семен Спивак будет работать над постановкой оперы Моцарта "Дон Жуан" в Большом театре (Москва). Премьера состоится в ноябре.

Фото: Санкт-Петербургский Театр имени Андрея Миронова
Театр имени Андрея Миронова представил премьеру комедии положений

В сентябре стартует новый конкурс для молодых театроведов и критиков, студентов творческих факультетов и вузов обеих российских столиц - "Молодые о Молодежном". Проект призван выявить талантливых, многообещающих рецензентов. Победителю конкурса будет присуждена денежная премия.

В ноябре театр планирует принять участие в мероприятиях IX Санкт-Петербургского международного культурного форума с двумя постановками: "Кабала святош/Мольер" (фестивальная программа) и "Идиот. 2012" (общественный поток). Показы, посвященные юбилеям - 130-летию Булгакова и 200-летию Достоевского, завершатся творческими встречами с создателями спектаклей.

В январе 2022 года театр отметит день рождения, тогда будет названо имя победителя конкурса театральных рецензий "Молодые о Молодежном". К этому времени планируется завершение работ по обновлению постоянной внутренней выставки, посвященной истории и репертуару театра.

Продолжится сотрудничество Молодежного театра на Фонтанке с благотворительной организацией "Детские деревни - SOS", занимающейся воспитанием детей-сирот.

Фото: Юлия Кудряшова-Белокрыс /Молодежный театр на Фонтанке
В Петербурге театр Семена Спивака отметил день рождения

Ждут зрителей в наступающем сезоне и обсуждения спектаклей в рамках проекта "Театр-Зритель", празднования творческих и личных юбилеев артистов и сотрудников театра, развитие многочисленных интернет-проектов.

В апреле-мае состоится IV Петербургский конкурс молодых фотографов "Театр в объективе", который вновь будет проведен в партнерстве с одним из петербургских театров.

Совместно со своим давним партнером - библиотекой им. В.В. Маяковского Молодежный театр продолжит чтецкий проект "Поговорим о любви", примет участие в проектах "Черная пятница в библиотеке" и "Читающий Петербург. Выбираем лучшего зарубежного писателя" (Летние чтения - 2022).

Тем временем

Накануне открытия сезона Молодежный театр объявил конкурс на создание лучшего слогана для театра ("С помощью этого творческого состязания зрителей мы хотим узнать, насколько понимают и как видят нас петербуржцы", - говорят в театре). Прозаические и стихотворные формулировки принимают до 2 августа.

В день открытия сезона будут награждены победители конкурса любительской фотографии "С ангелом навсегда", задуманного и осуществленного театром совместно со скульптором Романом Шустровым, ушедшем из жизни в 2020 году. В память о художнике с 2020 года награждение проводится в Измайловском саду в день рождения автора "Петербургского ангела". В этом году на конкурс поступило более 50 фоторабот петербуржцев - портретов, пейзажей и натюрмортов с известной далеко за пределами Петербурга фигуркой ангела с зонтиком.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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