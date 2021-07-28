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28.07.2021 18:03
Рубрика: Культура

Петроглифы Белого моря и Онежского озера включили в список ЮНЕСКО

Текст: Инга Бугулова
Два объекта в Карелии попали в список всемирного наследия ЮНЕСКО - такое решение было принято на 44-й сессии Комитета всемирного наследия, которая прошла в онлайн формате. "Петроглифы Онежского озера" и "Петроглифы Белого моря" представляют собой уникальные наскальные изображения, передающие воззрения и образ жизни древних рыболовов, собирателей и охотников Севера.
Фото: предоставлено Министерством культуры РФ. Фото: предоставлено Министерством культуры РФ.
Фото: предоставлено Министерством культуры РФ.

- Включение объекта "Петроглифы Онежского озера и Белого моря" в Список всемирного наследия - большая честь для Российской Федерации. Объект является уникальным источником информации о населении этой территории в эпоху неолита. Петроглифы являются одним из важнейших компонентов давних традиций наскального искусства Северной Европы и представляют собой мощный пласт общечеловеческой культуры, - отметил первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин.

Фото: предоставлено Министерством культуры РФ.

Ведомство вместе с правительством Республики Карелия вели работу над включением объектов в список ЮНЕСКО в течение шести лет - с 2015 года.

Представители от России пообещали сделать все возможное, чтобы обеспечить выполнение всех решений Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, и поблагодарили членов Комитета, Центр всемирного наследия и ИКОМОС за консультации и поддержку.

"Петроглифы Онежского озера" и "Петроглифы Белого моря" - два объекта, находящиеся на расстоянии 300 километров друг от друга. Это один из самых крупных по количеству изображений и больших по площади распространения концентраций наскального искусства мировой памятник первобытного искусства, который отличается высокой степенью целостности, хорошей физической сохранностью и подлинностью.

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