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28.07.2021 15:09
Рубрика: Происшествия

Под Калининградом конфликт на пляже закончился стрельбой

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)

В Калининградской области сегодня ночью произошло ЧП на одном из пляжей Балтийской косы. Две компании, отдыхающие в палатках, вступили в конфликт, который завершился стрельбой из травматического пистолета.

По данным пресс-службы регионального УМВД, сторонами конфликта стали семейная пара и двое приятелей. Эти компании познакомились на пляже и решили отдыхать вместе.

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В какой-то момент во время застолья на свежем воздухе разгорелся конфликт. Один из мужчин достал нож. Другой мужчина выстрелил в оппонента из травматического пистолета.

Обе компании обратились в полицию. Один из мужчин написал в заявлении, что ему угрожали ножом, поэтому он и выстрелил. Другой пожаловался на ранение, которое, впрочем, не потребовало госпитализации.

Всех участников конфликта доставили в отдел полиции и опросили. Нож и пистолет изъяли. У владельца травматического оружия имелась лицензия. Сейчас идет проверка, правоохранители выясняют все обстоятельства ЧП.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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