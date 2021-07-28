Под Калининградом конфликт на пляже закончился стрельбой

В Калининградской области сегодня ночью произошло ЧП на одном из пляжей Балтийской косы. Две компании, отдыхающие в палатках, вступили в конфликт, который завершился стрельбой из травматического пистолета.

По данным пресс-службы регионального УМВД, сторонами конфликта стали семейная пара и двое приятелей. Эти компании познакомились на пляже и решили отдыхать вместе.

В какой-то момент во время застолья на свежем воздухе разгорелся конфликт. Один из мужчин достал нож. Другой мужчина выстрелил в оппонента из травматического пистолета.

Обе компании обратились в полицию. Один из мужчин написал в заявлении, что ему угрожали ножом, поэтому он и выстрелил. Другой пожаловался на ранение, которое, впрочем, не потребовало госпитализации.

Всех участников конфликта доставили в отдел полиции и опросили. Нож и пистолет изъяли. У владельца травматического оружия имелась лицензия. Сейчас идет проверка, правоохранители выясняют все обстоятельства ЧП.