Россия снизит затраты на доставку сжиженного газа

Все крупные российские проекты, связанные со сжиженным природным газом (СПГ), неизменно интересуют иностранные компании. Долю 10% в проекте "Арктическая перевалка" приобрела одна из крупнейших в мире энергетических корпораций, французская TotalEnergies (ранее Total). Она будет участвовать в строительстве двух терминалов по перегрузке СПГ - на Камчатке и в Мурманской области.

Одним из инициаторов прихода TotalEnergies в российские проекты СПГ был гендиректор компании Кристоф де Маржери, погибший в авиакатастрофе в аэропорту Внуково в 2014 году. Сейчас французская компания, помимо "Арктической перевалки" владеет долями в двух крупных СПГ производствах на Ямале.

Терминалы позволят снизить затраты на транспортировку СПГ в Европу и страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). На терминалы будет доставляться СПГ с заводов на Ямале танкерами арктического класса. Далее СПГ будет перегружаться на обычные газовозы, фрахт которых дешевле. Для примера, стоимость доставки тонны СПГ танкером арктического класса с Ямала до Шанхая составляет около 128 долларов, а с перевалкой на Камчатке - 117 долларов. Один танкер ледового класса перевозит около 72,8 тысячи тонн СПГ. В результате экономия с одной поставки составляет 700 тысяч долларов.

Первые очереди терминалов планируется ввести в строй в 2022-2023 годах. В каждом из них будет плавучее хранилище для СПГ на 360 тысяч кубометров с двумя точками перевалки "борт в борт". Объем хранилищ терминалов позволяет принять груз двух арктических танкеров класса ARC 7, перевозящих СПГ по Северному морскому пути (СМП).

"Использование перевалочного терминала на Камчатке снижает срок доставки СПГ до рынков Азии с 36 дней до 19 дней, - говорит аналитик по газу "Центра энергетики МШУ Сколково" Сергей Капитонов. - Также уменьшаются потери СПГ из-за испарения, а контроль над цепочкой поставок перемещается в Россию".

Оба терминала подразумевают создание транспортной и портовой инфраструктуры. Стоимость каждого терминала 70 млрд рублей, плюс 38 млрд выделяет правительство на строительство подводного канала к терминалу на Камчатке. По оценкам экспертов, на этапе строительства в проектах будут задействованы более 3 тысяч человек, а после его окончания будут созданы новые рабочие места как на самих терминалах, так и для обслуживания новой инфраструктуры.

Новые терминалы для перегрузки СПГ могут быть использованы и для газификации регионов

Не исключено использование терминалов для газификации регионов. Ранее сообщалось, что с терминала на Камчатке СПГ будет доставляться небольшими партиями на регазификационный пункт, строительство которого запланировано в Авачинской бухте, для последующей отправки газа потребителям. Мурманская область также один из тех регионов, где обыкновенная газификация (подключение к магистральным трубопроводам) затруднена. Как один из вариантов, рассматривается газификация области на основе СПГ.

По мнению замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, использование перевалочных пунктов для поставок газа потребителям в России будет осложнено тем, что СПГ дороже обычного газа, а также необходимостью строительства дополнительной инфраструктуры. Сами компании едва ли захотят это делать, здесь нужно решение правительства, считает Гривач.