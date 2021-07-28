С чем связано ухудшение качества воды в петербургских реках

На пляжах не протолкнуться: горожане продолжают наслаждаться редким для нас жарким летом. Массово купаются, несмотря на то что во многих местах от воды исходит гнилостный запах. Масштабного замора рыбы, как, например, в Цимлянском водохранилище и в низовьях Волги, у нас, к счастью, не происходит. Но "африканская жара" и практически полное отсутствие дождей уже больно ударили по состоянию водоемов. Экологи предупреждают: если такая погода продолжится, существенного нарушения баланса водоемов не избежать и угроза гибели рыбы станет реальностью.

По словам Елены Таргоний, заместителя руководителя Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, летом антропогенная нагрузка на реки, озера, каналы значительно возрастает из-за резкого увеличения судоходства, в том числе из-за сброса с судов льяльных вод (вод, содержащих нефтепродукты). Свою лепту вносят и граждане, к судоходству отношения не имеющие. Кидают в воду что попало, воспринимая акватории как большую мусорную свалку.

К антропогенным факторам в этом году добавился природный: температура. Прогревается не только воздух, но и вода. Как пояснила Елена Таргоний, зафиксировано, что температура воды в Неве уже выше норматива этого времени года на пять градусов (должна быть 18-20 градусов, а на деле 25 - это очень высокий показатель, побивший предыдущие рекорды в 23,8 градуса). То же самое относится и к Ижоре, причем в реке ситуация еще тревожнее: превышение норматива по температуре на 10 градусов (нормой считается 18-20 градусов). Уже при температуре 20 градусов начинается активный рост сине-зеленых водорослей. Водоросли растут, цветут, а затем и гибнут. Что чревато не только неэстетичным видом берегов водоема, но и выделением токсинов, уменьшением концентрации кислорода, что, в свою очередь, может оказаться смертельным для рыбы.

- Именно гниение водорослей становится причиной неприятного запаха от воды, а вовсе не выбросы неочищенных сточных вод, как думают многие горожане, - уточнила Таргоний.

Что касается снижения концентрации кислорода (это губительно для водной флоры и фауны), то она в этом году стала фиксироваться в очень ранний срок - уже в мае. Жара привела к тому, что уровень воды в реках и каналах ощутимо снизился, а некоторые малые водные русла и вовсе пересохли. В Центре мониторинга загрязнений природной среды Росгидромета назвали водные объекты с наиболее тревожной ситуацией: это ручьи Капральев (Мурино), Большой Ижорец (Тосненский район), а также реки Тосна и Мга.

Что касается Петербурга, то самыми неблагополучными, как сообщили в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, стабильно остаются четыре реки: Охта, Оккервиль, Лубья и Новая.

- Массовое цветение сине-зеленых водорослей - цианобактерий - не только вопрос эстетики и рыболовства. Ряд видов сине-зеленых таят угрозу для здоровья человека. В местах цветения лучше не купаться, а если уж купаетесь, по крайней мере старайтесь не наглотаться воды. Это правило особенно относится к детям, - предупреждает Сергей Журавлев, директор Государственного гидрологического института.

Напомним: вода с высокой концентрацией цианобактерий может вызвать раздражения на коже, а при попадании внутрь нанести удар по желудочно-кишечному тракту и даже негативно воздействовать на эндокринную и нервную системы.

Воздействовать на погоду мы никак не можем. Что же делать?

Меры предпринимаются комплексные. Как уточнили в комитете по природопользованию, каждый водный объект (а таковых только на территории Петербурга более тысячи) рассматривается индивидуально, с учетом его особенностей. Прежде всего увеличивают объемы кошения водной растительности, уборки наплавного мусора.

Для небольших водных объектов подходит вариант дополнительной подводки свежей питьевой воды. В качестве примера можно привести Таврический и Серебряный пруды, к которым как раз и была сделана такая подводка, помогающая сохранить определенный объем воды и предотвратить высыхание.

Чтобы спасти водоемы от высыхания, нужно «напоить» их чистой водой, но это потребует значительных средств

Еще один вариант - установка на малых водных объектах аэраторов. Такие уже есть на некоторых царскосельских прудах. Впрочем, по словам Сергея Журавлева, этого не хватает. Не столько из-за погоды, сколько из-за того факта, что и пруды, и дачные поселки, по сути, питаются из одного водотока. Решать царскосельскую проблему предполагают уже с помощью федерального нацпроекта "Экология", в который Петербург хочет внести свой проект по восстановлению царскосельских прудов, а значит, получить финансирование программы из бюджета федерального.

Также развивают направление по уменьшению сбросов упомянутых нефтесодержащих вод с судов малого флота. На акваториях открыты точки приема таких вод. Есть возможность вызова специализированного судна, которое заберет упомянутые воды у корабля в акватории.

Окончательные итоги, насколько жара повлияла на акватории, можно будет подвести позже, когда столбик термометра пойдет резко вниз. А пока, по словам Александра Колесова, начальника Гидрометцентра, нас ожидает теплый август, с температурой на один-два градуса выше нормы, причем первая декада будет отмечена погодой с редкими дождями и температурой до 27-32 градусов.

Впрочем, несмотря на климатические особенности этого года, аномально теплое лето мы уже проходили. И десять лет назад, и двадцать (прослеживаются десятилетние циклы).

Мнение

Елена Есина, член Общественного совета при Минприроды РФ, судебный эксперт по экологии:

- Цветение сине-зеленых водорослей - процесс природный, который напрямую зависит от температурных параметров. На протяжении нескольких лет, когда активно шел намыв территорий Санкт-Петербурга и была достаточно низкая прозрачность воды в определенных местах акватории, было зафиксировано снижение интенсивности цветения водорослей даже при повышении температуры. Так что нельзя согласиться с мнением, что проблема цветения- это исключительно антропогенный фактор.

Цветение водоемов не нарушает состояния водной экосистемы до момента превышения пороговых значение выделяемых водорослями цианотоксинов.

Если точка невозврата пройдена, то могут значительно снизиться или вообще исчезнуть популяции различных видов рыб, как крайний сценарий развития событий. При более мягком сценарии превышение пороговых значений приводит к заболеваниям водных и наземных организмов. Как будет на этот раз, покажет время. Думаю, все-таки удастся избежать крайнего сценария.