Суррогатная мама родила ребенка, а "заказчик" пропал. Что делать?

В Сыктывкаре произошел необычный для города случай. Жительница Республики Коми отдала в органы опеки двух девочек-близняшек, которых она выносила и родила для гражданина Австрии. Женщина выступила в роли суррогатной матери. Но биологический отец по каким-то причинам за детьми в Россию не приехал. И это далеко не первый скандал в стране, связанный с суррогатным материнством.

Сейчас практически невозможно отследить судьбу ребенка и защитить его права после вывоза за рубеж. Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Отдала двойняшек

Это непростая история началась год тому назад. В агентство Санкт-Петербурга, специализирующееся на суррогатном материнстве, поступило обращение от зарубежной организации с просьбой оказать содействие гражданину Австрии, который проходит программу лечения. Сообщалось о том, что в Россию к родственникам отправилась беременная суррогатная мать, которая вынашивает ребенка этого гражданина, участвующего в программе в качестве генетического родителя. Просили оказать ей содействие. Она намеревалась возвратиться обратно, но из-за пандемии вынуждена была остаться в России.

Агентство сопровождало женщину по беременности, а потом и родам. На свет появились две девочки. Но, как сообщили в самом агентстве, регистрация детей не случилась по вине иностранного гражданина, который в страну не приехал. Как рассказала уже сама суррогатная мама специалистам органа опеки Сыктывкара, она была вынуждена вернуться в город с детьми. Вместе с няней еще некоторое время ухаживала за малышками, которых затем отправили в больницу. Там их тщательно осмотрели все специалисты. Никакой патологии не выявили. Они совершенно здоровы.

- Девочки чувствуют себя хорошо. Они находятся в государственном учреждении, прошли медицинское обследование и получают все необходимое. Особенно им нравятся прогулки на свежем воздухе, - прокомментировала корреспонденту "РГ" уполномоченный по правам ребенка в Республике Коми Татьяна Козлова.

- У малышек почти целый год не было никаких документов?

- В начале июля им оформили свидетельства о рождении, внесены имена, указанные предполагаемым биологическим отцом, и медицинские полисы. Дети находятся под опекой государства, и их права защищены. Я их регулярно навещаю.

Ну а что же биологический отец? Самое интересное, неизвестно, есть ли у него семья и где он собирался жить с детьми, как за ними ухаживать. Так вот, гражданин Австрии уже обратился в российские следственные органы с просьбой возбудить уголовное дело о якобы мошенничестве и вымогательстве со стороны сотрудников клиники и фирмы-агента в Санкт-Петербурге. Побывал генетический отец и в Сыктывкаре. И как будто выражал намерение забрать детей. Правда, теперь факт отцовства ему придется доказывать в суде. Но после отъезда органы опеки опять не могут с ним связаться.

В ожидании

В Санкт-Петербурге в прошлом году из-за пандемии биологические родители из Китая не смогли приехать за своими детьми. Младенцев держали в квартирах. Некоторые так и остались в России. Малышей отправили в дома ребенка. А в Гатчине зафиксировали даже смерть пятимесячного ребенка, рожденного суррогатной матерью. Следственное управление СК РФ по Ленинградской области объявило тогда проверку. Данную проблему держала на контроле уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина. Она отмечала, что тема суррогатного материнства деликатная. Основная проблема - сопровождение таких детей находится вне поля государственного контроля. Кроме того, много сомнительных агентств, которые этим занимаются. Омбудсмен считает, что нужно добиваться прозрачности этого процесса, контролировать его на всех этапах. А также четко понимать, кто может стать суррогатной матерью, права и обязанности медиков, агентств, предоставляющих данные услуги, органа госвласти, на территории которого рождаются дети по договору.

Что говорит закон

Этой проблемой обеспокоены на самом высоком уровне. В Госдуму уже внесли соответствующий законопроект. Согласно ему, воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только состоящие в браке граждане России или одинокая женщина - гражданка нашей страны, которая по медицинским показаниям сама не может выносить и родить ребенка. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать проект закона. Он поспособствует улучшению демографической ситуации в России, положит конец эксплуатации репродуктивного потенциала российских женщин иностранными государствами, а также ограничит преступления в этой сфере. Кстати, в большинстве стран Европы суррогатное материнство запрещено. Право за деньги выносить чужого ребенка существует лишь в некоторых странах, в том числе и в России. Так что жители других государств, желающие иметь собственное дитя, обращаются сюда. По предварительным данным, в стране более 150 организаций, оказывающих подобные услуги.

Но проблема в другом. Как вывозят детей за рубеж, что с ними происходит? Этого никто не знает и не отслеживает.

Как у них?

Видео про вашего мальчика

Подобная проблема существует и на Украине. Там в прошлом году опять-таки из-за пандемии коронавируса и закрытия границ вынуждены были задержаться 46 младенцев, рожденных для жителей США, Италии, Испании, Великобритании, Китая и других государств. Малышей определили в гостиницы, а биологическим родителям снимали видео о детях. Они-то и попали в Сеть, вызвав скандал.

Эксперты отмечали, что на Украине суррогатное материнство регулируется только одной статьей Семейного кодекса. В ней говорится, что оно возможно для лечения бесплодия, не указывая - для украинских или иностранных граждан. Поэтому в соседней стране сейчас также озабочены созданием законного регулирования суррогатного материнства.

Альтернатива

Прими в свою семью

Газета "Голос целинника", информационный партнер "Российской газеты", дает справку для тех, кто хочет стать родителями детям, растущим в детских домах, но не знает, с чего начать.

Формы семейного устройства

Опека (попечительство). Ребенок принимается в семью на правах воспитуемого. Опека устанавливается над детьми до 14 лет, а попечительство - над детьми от 14 до 18 лет. Опекун имеет практически все права родителя. Приемная семья - опека или попечительство над ребенком на основании договора о приемной семье. Его заключают с органом опеки и попечительства на определенный срок.

Усыновление - принятие в семью ребенка на правах кровного со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями.

С чего начать

Если вы решили принять ребенка в семью, нужно подать в орган опеки и попечительства по месту жительства заявление с просьбой выдать заключение о возможности быть усыновителем или опекуном (попечителем). К заявлению нужно приложить документы:

- краткую автобиографию;

- справку с места работы или иной документ, подтверждающий доходы за 12 месяцев;

- заключение о результатах медосвидетельствования;

- копию свидетельства о браке (если вы в нем состоите);

- письменное согласие совершеннолетних членов семьи, в т.ч. детей, достигших 10 лет;

- копию свидетельства о прохождении подготовки для опекунов/попечителей/усыновителей;

- выписку из домовой книги или иной документ, подтверждающий право пользования жилым помещением или право собственности;

- справку об отсутствии (наличии) судимости.

С заключением нужно встать на учет в органы опеки и попечительства или региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей.