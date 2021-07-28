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28.07.2021 15:40

В Архангельской области увеличили выплаты за отстрел волков

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 169(8520)
В Архангельской области начали выплачивать вознаграждения за добычу волков, при этом стоимость за отстрел увеличена на пятьдесят процентов.

Это связано с тем, что в 2021 году хищники устроили северянам настоящий террор: зимой и весной они неоднократно заходили на окраины не только сельских населенных пунктов, но и Архангельска, Северодвинска, Вельска. Гуляли по детской площадке в поселке Талаги, "снимали" с поводков собак в Исакогорском округе столицы Поморья, на дачных участках, не обращая внимания на владельцев.

Фото: iStock
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Для выплаты вознаграждений за добычу хищников распоряжением правительства Архангельской области из резервного фонда выделено более шести миллионов рублей: теперь оно составляет 12 тысяч рублей за добычу самца волка и 15 тысяч рублей - за добычу самки.

Вместе с тем охотник из Каргопольского района Юрий Хлюстов рассказал "РГ", что новость об увеличении компенсации, конечно, приятная, но затраты на отстрел волков новая сумма вряд ли покроет: рост цен на бензин значительно увеличил себестоимость охоты, которая проводится в основном бригадным методом с использованием флажков. По мнению каргопольца, больше всего повлияет на снижение численности хищников то, что разрешение на добычу лося охотники начали получать теперь при условии отстрела двух волков, а не одного, как раньше. Для сведения: добыча одного лося в архангельской глубинке позволяет обеспечить сельскую семью мясом на несколько месяцев.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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