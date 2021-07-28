В Мурманске примут решение о памятнике погибшим рыбакам судна "Онега"

Трагедия ярусолова "Онега", который погиб 28 декабря 2020 года, словно колокол из романа Хемингуэя, продолжает звонить до сих пор. В Мурманске разгорелся острый спор между городской администрацией и родственниками погибших моряков об установке мемориала 17 членам экипажа судна, жизни которых забрало Баренцево море.

Три тысячи подписей

Еще весной родственники погибших членов экипажа "Онеги" предложили установить в городе мемориал со списком фамилий тех, кто отправился на нем в свой последний рейс. На встрече с губернатором региона Андреем Чибисом это предложение было поддержано. Однако власти Мурманска предложили разместить мемориал далеко за чертой города, возле дороги, ведущей из Колы в Мурмаши.

Этот вариант родственников категорически не устроил. По словам супруги старшего мастера обработки рыбы Алены Бондаренко, это было бы кощунством - хоронить на кладбище "воздух", да еще на таком большом расстоянии от областного центра. Ведь тела рыбаков так и не были найдены. По общему мнению родных, наиболее подходящим местом была бы территория мемориала "Морякам, погибшим в мирное время". Это шестигранная башня-маяк высотой более 17 метров, к которой с двух сторон подходит широкая лестница с обзорными площадками. В верхней части мемориала расположен храм Спаса на водах, а рядом с маяком установлен огромный судовой якорь с заложенной под ним капсулой с морской водой. Также возле маяка на постаменте установлена рубка подводной лодки "Курск" в виде памятника экипажу атомохода.

- Мы бы хотели акцентировать внимание общественности на том, что такие трагедии все же случаются, - говорит Людмила Тимербаева, мать погибшего матроса Владимира Тимербаева. - Я тоже ходила в море на рыболовецком судне вместе с мужем, и эту работу я знаю не понаслышке. Хотелось бы, чтобы капитаны, старший комсостав и сами рыбопромышленники более трепетно относились к человеческой жизни. У нас есть хороший, красивый мемориальный комплекс, но в своем нынешнем виде он не отражает всей трагичности случаев, подобных тому, что произошло с "Онегой". Сегодня он больше похож на городскую достопримечательность, ориентированную на туристов. На мой взгляд, именно здесь должен находиться памятник, напоминающий о том, что в море погибали реальные суда, что на их борту были живые люди, у которых на берегу остались родные и близкие.

Буквально за три дня было собрано около трех тысяч подписей жителей Мурманска за создание мемориала возле маяка. Однако после этого процесс застопорился. Как выяснилось, памятник "Онеге" можно будет поставить не раньше чем через пять лет. Глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев заявил, что таковы требования "Порядка создания памятных (мемориальных) объектов и объектов городской скульптуры в городе Мурманске", утвержденного решением Совета депутатов областного центра от 23 декабря 2011 года. Для родственников погибших рыбаков это стало шоком.

Ведется следствие

- Пятилетний срок связан с тем, что зачастую расследование уголовного дела о морском происшествии длится очень долго, - пояснил Андрей Сысоев во время встречи с родственниками. - Юристы и руководители морских компаний говорили, что если фамилии погибших будут увековечены до окончания расследования, то может получиться, что в этом списке окажутся фамилии виновников трагедии. А следствие по уголовному делу "Онеги" пока продолжается. Кроме того, не могут быть отдельные мемориалы для разных судов. Сразу возникает вопрос: почему для моряков "Онеги" установлен мемориал, а для членов экипажа самоподъемной буровой установки "Кольская", которая погибла 18 декабря 2011 года, нет? Ведь там число погибших составляет 58 человек. Моряки, которые отправились в рейс на "Онеге", устроились на это судно добровольно, в отличие, например, от военных моряков, которые исполняли свой долг.

Глава муниципалитета привел и другие аргументы. Подобные события периодически происходят и будут происходить, море иногда забирает жизни людей. И это случается даже тогда, когда экипажи судов исполняют свои обязанности добросовестно. Андрей Сысоев сослался на мнение членов Союза рыбопромышленников и почетных граждан города, которые, по его словам, опасаются появления в Мурманске "второго кладбища". Кроме того, имена рыбаков "Онеги" перечислены в памятной книге, которая находится в зале-музее маяка на первом этаже. А если ставить памятник каждому погибшему судну, то уже через 10-15 лет свободное место на территории мемориала будет исчерпано.

Выслушав это, Людмила Тимербаева не смогла сдержать слез.

- На Радоницу, день поминовения усопших по церковному календарю, люди ходят на кладбище, чтобы почтить память своих умерших родных. А куда ходить нам? - спрашивает женщина. - Радоницу всегда отмечают во вторник. В 2021 году, например, она пришлась на 11 мая. Но мы не смогли бы в этот день пойти к маяку, поскольку мемориальный комплекс по вторникам не работает. 28 декабря исполнится год со дня гибели "Онеги", и это тоже будет вторник. Куда нам приходить в этот день? Нести венки к администрации города? Якорь - это не памятник, это красивость для гостей города. Туда венок не принесешь. Да, хорошо, что фамилии наших родных внесены в Книгу памяти моряков рыбопромыслового флота, погибших в мирное время. Но неужели мне останется только находить фамилию сына на страничке этой книги и гладить ее рукой? И губернатор Мурманской области Андрей Чибис, и вице-премьер Виктория Абрамченко поддержали предложение об установке памятника. И нам очень важно, чтобы на нем или на плите рядом с ним были перечислены имена и фамилии наших родных.

Вопросы без ответов

В конце концов глава мурманской администрации согласился с тем, что мемориалу "Морякам, погибшим в мирное время" не хватает "морально-смысловой нагрузки" и что к режиму его работы "есть много вопросов". После долгого спора договорились, что памятник будет, но не персонально экипажу "Онеги", а всем, кто погиб на рыболовных судах, с упоминанием, что мемориал создан по инициативе родственников членов экипажа "Онеги". На этом памятнике должны быть размещены списки экипажей затонувших судов.

Андрей Сысоев заверил, что в ближайшее время начнется разработка эскиза мемориала. Родственники надеются, что это обещание будет выполнено. Но вопрос, придется ли ждать его исполнения пять лет, по-прежнему остается открытым. В августе он будет обсуждаться во время встречи родственников с властями Мурманска и архитектором, которому предстоит выполнить эскиз будущего памятника.

До сих пор следствие по делу "Онеги" основывается на имеющихся документах и показаниях двоих выживших членов экипажа. Новые данные могут дать лишь подъем судна или его обследование с помощью подводного оборудования. По данным Северо-Западного следственного управления на транспорте Следкома России, стоимость осмотра составляет около 25 миллионов рублей, подъем судна и буксировка его на берег - около миллиарда. Судно, с помощью которого можно было бы осмотреть затонувший ярусолов, есть у военных, однако до конца 2021 года оно находится в ремонте. Помимо этого, необходимо оборудование для подводного осмотра. Им располагает Русское географическое общество, но пока не получается подобрать для него судно, отвечающее определенным требованиям. В Мурманске, Калининграде и Архангельске таких судов нет. Андрей Заика, председатель рыболовецкого колхоза имени Калинина, которому принадлежала "Онега", заявил в беседе с корреспондентом "РГ", что готов участвовать в финансировании памятника. Однако в подводном обследовании судна он смысла не видит.

Кстати

В конце июня родственники и друзья 17 погибших моряков побывали в море, чтобы почтить память своих погибших родных. До места, где Кольский залив соединяется с Баренцевым морем, их доставило небольшое судно "Мороз", принадлежащее рыболовецкому колхозу имени Калинина - собственнику "Онеги". Стоя на палубе, родственники зачитали имена моряков и спустили на воду памятные венки, увитые черными траурными лентами. Горькая ирония судьбы в том, что доставить их к месту гибели "Онеги" - задача невыполнимая. Не только потому, что "Мороз" не имеет документов, позволяющих ему выходить в открытое море. Как оказалось, место гибели "Онеги" сегодня известно лишь приблизительно.

- Точные координаты местоположения "Онеги" неизвестны, - констатирует Елена Шевцова, мать погибшего матроса Юрия Шевцова. - Об этом говорится в письме заместителя руководителя Росморречфлота Дениса Ушакова. По его словам, даже если будет выделено оборудование для подводного обследования, эта работа имеет "крайне низкие шансы на успех", поскольку радиус поиска будет составлять около пяти километров. Надеюсь, что Следственный комитет обратится за помощью в этой работе к военным, поскольку, на мой взгляд, обследование крайне необходимо.