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28.07.2021 16:15
Рубрика: Общество

В Мурманской области туристам покажут китов, косаток и дельфинов

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 169(8520)
Гвоздем осеннего туристического сезона в Мурманской области станет фотоохота на китов. Об этом шла речь на одном из оперативных совещаний в правительстве региона.

- Мы ждем гостей на чартерные программы в сентябре этого года, - говорит председатель областного комитета по туризму Александр Елисеев.

Крымские дельфины впервые получат генетические паспорта

Тур "Фотоохота на китов в Баренцевом море" разработал предприниматель Виталий Дронюк, который стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса "Лучший по профессии в индустрии туризма". По словам Виталия, весной из Атлантики начинается миграция рыбы, которую сопровождают питающиеся ею киты, косатки и дельфины.

Такое зрелище в Заполярье хорошо знакомо северянам. Например, житель Мурманской области Владимир Дьяконенков во время выезда на морскую рыбалку прошлым летом снял "танец" двух дельфинов в бухте Карелинская у выхода из Кольского залива в Баренцево море. На видеоролике хорошо видно, как два дельфина плывут под гладкой поверхностью воды, в точности повторяя движения друг друга и время от времени всплывая.

- Там были десятки дельфинов, киты малые полосатики и один горбатый кит, - вспоминает Владимир Дьяконенков. - Подошла мойва, и морские обитатели наслаждались трапезой. Обычно дельфины ходят парами или по три-пять особей. Летом такие встречи постоянны. Массу эмоций могут вызвать киты малые полосатики, которые выпрыгивают "свечкой" из воды и плюхаются обратно. На одном острове видел сразу целую компанию тюленей, гревшихся на солнце. Летом здесь курорт!

Прямая речь

Елена Пурлицис, гид-экскурсовод:

- Популярность Мурманской области среди туристов растет. Этим летом у нас количество заявок по сравнению с прошлым "коронавирусным" годом выросло примерно на 40 процентов. Туры на август уже забиты плотно, поступают заявки на сентябрь и октябрь. Очень многие стремятся попасть в Териберку, Саамскую деревню, Долину Славы, в музеи Североморска. Количество достопримечательностей увеличивается, недавно открылась экологическая тропа в Полярно-альпийском ботаническом саду.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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