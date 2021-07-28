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28.07.2021 15:35
Рубрика: Власть

В Петербурге начали строить сквер "Осенний марафон"

Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 169(8520)
На Васильевском острове в Петербурге начались работы по созданию сквера "Осенний марафон", посвященного одноименному фильму.

У дома 23 на улице Кораблестроителей, где жил герой картины Андрей Бузыкин, идут земляные работы, прокладывается прогулочно-беговая дорожка- как раз по местам их пробежек с профессором из Дании.

Фото: Елена Мелихова
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В сквере будет мало плитки - большинство дорожек сделают набивными, к тому же сохранят "народные тропы", проложенные местными жителями. Центр сквера выложат плиткой в форме восьмерки - символа бесконечного бега киногероя.

Кроме того, там появятся часы, показывающие год съемок фильма, телефонная будка с цитатами его персонажей, скамейки, фонари и навесы от дождя. В новом сквере высадят деревья и кустарники с листьями осенних оттенков - сливу, барбарис, можжевельник, древогубец и другие. Из-за жаркой погоды в Петербурге озеленение перенесли с июля на август.

Создать на месте пустыря сквер в память о шедевре режиссера Георгия Данелии предложила петербурженка Вера Рязанова. Она отмечает, что в округе "Морской" очень мало зелени. Новый сквер не только украсит район, но и станет местом проведения спортивных и музыкальных мероприятий, надеется автор инициативы.

Кстати

Проект сквера "Осенний марафон" победил в городском проекте "Твой бюджет" еще в 2019 году. На работы будет потрачено 18 миллионов рублей. Сквер откроется уже этой осенью.

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