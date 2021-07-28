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28.07.2021 15:36
Рубрика: Культура

В Петербурге отреставрируют Медного всадника

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)

Медный всадник - один из символов Санкт-Петербурга и самый известный памятник Петру Великому на днях закроют строительными лесами. Начнется масштабная реставрация, которая будет завершена через три месяца, к концу октября. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Музея городской скульптуры.

Фото: wikipedia.ru
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Последняя масштабная реставрация памятника была давно, в семидесятых годах минувшего века.

Как пояснили специалисты, основных моментов, требующих внимания реставраторов, три. Первая - состояние ног лошади. В них появились трещины. Пока маленькие, но если процесс не остановить, то неизвестно, к чему он может привести. Вторая - состояние самого Гром-камня. Многие думают, что это единая глыба. Это не так. Гром-камень состоит из нескольких тесно пригнанных друг к другу блоков. От времени они стали расходиться. Аналогична и третья проблема - с плитами, на которых установлен памятник. Причин ухудшения состояния объекта много, в том числе большая вибрационная нагрузка (рядом набережная Невы с интенсивным движением) и воздействие приневских грунтов.

Собственно, памятник могли закрыть и раньше (подрядчик реставрационных работ определен), но ждали дня Военно-морского флота. Медный всадник в лесах испортил бы вид на акваторию Невы, в которую пришли корабли.

Так что молодоженам, которые традиционно едут после ЗАГСа фотографироваться к Медному всаднику, придется поискать другие достопримечательности, благо их в Северной столице - не сосчитать.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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