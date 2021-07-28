В Петербурге вынесли первый приговор за сбитого электросамокатом ребенка

Колпинский районный суд Северной столицы вынес приговор мужчине, который передвигался на электросамокате и сбил мальчика, ехавшего на велосипеде. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

ЧП произошло 1 июня в Колпинском парке на озере Чухонка. В результате наезда ребенок упал и ударился головой об асфальт. Здоровью мальчика, как сказано в сообщении, был причинен тяжкий вред.

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

Обвиняемый вину признал. Суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов. Также в пользу потерпевшего взыскано 200 тысяч рублей.