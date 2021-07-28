В Петербурге задержан подозреваемый в избиении артиста балета

В Северной столице полиция задержала 31-летнего мужчину, который подозревается сразу в двух преступлениях: нападении на артиста балета и ограблении прохожего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, нападавших было двое. Они избили 41-летнего артиста и отобрали у него тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по статье "Грабеж".

С заявлением в полицию также обратился еще один мужчина, на которого двое неизвестных напали на набережной канала Грибоедова 24 июля. Злоумышленники отняли у пострадавшего мобильный телефон с наушниками и перевели себе деньги с его банковской карты.

Сейчас полиция опрашивает задержанного и ведет розыск второго подозреваемого.