В Петрозаводске людей с ментальными нарушениями научат танцевать

В Петрозаводске работает своеобразный детский сад для молодых людей с ментальными нарушениями. Здесь они общаются, творят и даже учатся танцевать.

Всем этим занимаются в общественной организации "Ребенок - инвалид детства". Хотя некоторым из подопечных далеко за тридцать, по сути, они остаются детьми - наивные, любознательные, открытые.

Я прихожу в центр, когда у ребят закончился обед. Они сразу бросаются мне навстречу.

- А как тебя зовут? А кто ты?

- Вот собираюсь о вас написать.

- Ты - писатель!

- Здесь моя мама, я тебя могу познакомить.

- А у нас есть черепаха, настоящая. Вот она сидит в аквариуме.

Ирина Терехова, глава организации, показывает мне помещения, а ребята идут следом, как хвостики. Каждому хочется что-то добавить. А еще они постоянно обнимают свою "тетю Иру". Однажды в центре было занятие по генеалогии, и ребята вырезали руку, каждый палец которой должны были подписать именами самых близких родных. Так вот у многих наряду с мамой и другими родственниками значилась и Ирина Терехова, настолько она им дорога и близка.

- Я очень волновалась, когда собиралась прийти сюда. Переживала, что ребята меня не примут. А тетя Ира меня поддержала, и все было хорошо, - рассказывает высокая симпатичная Аня.

Все тут же кидаются обнимать Аню и уверять, что они ее очень-очень любят. Добрые большие дети.

- Всего у нас 25 подопечных семей, но центр регулярно посещают 19 человек, - говорит Ирина Терехова. - У нас ребята находятся с 11 до 17 часов. В эти дни их мамы могут немного отдохнуть. Дети такие, что требуют постоянной заботы и внимания, а воспитывают их, как правило, одинокие женщины.

В рамках последнего муниципального проекта "Связующая нить" юношей и девушек знакомят с музыкальными инструментами, они рисуют и делают поделки, им читают книги. А еще они поздравляют именинников, дарят маленькие подарки, декламируют стихи и поют песни.

И очень любят танцевать. Занятия на волонтерской основе организует директор Карельского ресурсного центра развития социальных технологий Наталья Окунева. Она проводит для молодых людей с ментальными нарушениями мастер-классы "Хороводы мира". На первом занятии ребята узнают, что такое хоровод, как зародился танец, каковы его особенности и значение в славянской культуре, почему нужно двигаться "по солнцу" и зачем повязывают красные ленточки.

- Танцы - важное направление фольклора любой народности, - рассказывает Наталья Окунева. - Танцы для любого человека в радость. И это важнейшее средство социальной реабилитации. В танцах люди не делятся. Бывают и здоровые люди, которые совершенно не умеют танцевать, а бывают ребята с инвалидностью, прекрасно чувствующие ритм и пластику.

Подопечные центра занимаются танцами два раза в неделю. И приезжают сюда с удовольствием. Для них вообще подобное общение просто необходимо, оно дает возможность выйти за пределы своей квартиры, социализироваться, учиться чему-то новому, дружить.

- К сожалению, желающих попасть в наш "детский сад" слишком много, - говорит Ирина Терехова. - Звонят, просят взять. Но нет возможности. Нет средств. Ведь надо ребят накормить, платить водителю, который их забирает, а потом развозит по домам. Мы бы и рады, но не можем. Хотя понимаем, как это важно для ребят.

Ирина действительно понимает. Этот центр посещает и ее дочь. Сама она считает, что женщина, имеющая здоровых детей, вряд ли сможет здесь работать. Нужно по-настоящему знать, чувствовать и любить этих больших мальчиков и девочек.

Кстати

Организация "Ребенок - инвалид детства" уже давно арендует отдельное помещение в цокольном этаже пятиэтажного жилого дома. Несколько лет назад муниципалитет освободил ее от арендной платы. Но необходимость каждый месяц оплачивать коммунальные услуги остается. Энтузиасты (а действует "Ребенок - инвалид детства" в большей степени благодаря им) изо всех сил стараются найти деньги на свою деятельность. Договариваются со спонсорами, пишут заявки на гранты. Сумели отремонтировать помещения, купить бытовую технику. Здесь даже устраивали тренировочную квартиру, в которой подопечные учились самостоятельной жизни: оставались на ночь, сами ходили за покупками, готовили еду, убирали.